Dal maltempo a 30 caldo feroce Meteo cambia tutto | quando arriva l’afa

caldo che sta interessando l’intero Paese, accompagnata da giornate soleggiate e cieli sereni. L’anticiclone africano, che domina sul Mediterraneo, continuerà a garantire condizioni di stabilità almeno fino a sabato 3 maggio.Durante questa fase, sono attese solo lievi nuvolosità pomeridiane sui rilievi alpini e appenninici, ma senza fenomeni rilevanti. La situazione cambierà nella giornata di domenica, quando sulle regioni settentrionali si assisterà a un graduale peggioramento del tempo, con la possibilità di temporali forti e grandinate, specie sui settori alpini e prealpini.Il Meteo giorno per giornoOggi, mercoledì 30 aprile, al Nord il sole sarà protagonista con temperature in aumento. 🔗 Thesocialpost.it - “Dal maltempo a 30°, caldo feroce”. Meteo, cambia tutto: quando arriva l’afa L’Italia sta vivendo un vero e proprio anticipo d’estate, con temperature che hanno raggiunto punte di 30 gradi, circa 8 gradi oltre la media del periodo. Un’ondata diche sta interessando l’intero Paese, accompagnata da giornate soleggiate e cieli sereni. L’anticiclone africano, che domina sul Mediterraneo, continuerà a garantire condizioni di stabilità almeno fino a sabato 3 maggio.Durante questa fase, sono attese solo lievi nuvolosità pomeridiane sui rilievi alpini e appenninici, ma senza fenomeni rilevanti. La situazione cambierà nella giornata di domenica,sulle regioni settentrionali si assisterà a un graduale peggioramento del tempo, con la possibilità di temporali forti e grandinate, specie sui settori alpini e prealpini.Ilgiorno per giornoOggi, mercoledì 30 aprile, al Nord il sole sarà protagonista con temperature in aumento. 🔗 Thesocialpost.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Maltempo e caldo estivo, Italia spaccata: in Sicilia attesi anche 30 gradi - (Adnkronos) – Italia spaccata sul fronte meteo, con maltempo e nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo in arrivo al Sud. Per oggi venerdì 14 marzo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase di maltempo con forti rovesci in transito al Centro-Nord, ma anche un’eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, […] 🔗periodicodaily.com

Maltempo e caldo estivo, Italia spaccata: in Sicilia attesi anche 30 gradi - (Adnkronos) – Italia spaccata sul fronte meteo, con maltempo e nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo in arrivo al Sud. Per oggi venerdì 14 marzo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase di maltempo con forti rovesci in transito al Centro-Nord, ma anche un’eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, […] L'articolo Maltempo e caldo estivo, Italia spaccata: in Sicilia attesi anche 30 gradi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aprile, arriva l’anticiclone Calano: l’Italia divisa tra maltempo e caldo. La mappa - Roma, 31 marzo 2025 – Aprile parte con una settimana di sbalzi tra maltempo e temperature in risalita su tutta l’Italia. Gli esperti la chiamano situazione “dinamica”, di fatto sarà un'alternanza di condizioni meteorologiche estreme. Si parte con un'ondata di freddo e maltempo – perfino con nevicate sull’Appennino – seguita dal ritorno dell'anticiclone africano Calano, che porterà il caldo in alcune regioni: punte di 20-22 gradi al Nord, venti e temporali al Sud. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

PRIMAVERA in ritardo: nuove Piogge in Arrivo, ma MAGGIO potrebbe portare il CALDO FEROCE; La Novembrata in arrivo: farà caldo ma l'inversione termica sarà feroce; “Dal maltempo a 30°, caldo feroce”. Meteo, cambia tutto: quando arriva l’afa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meteo: di corsa verso i 30 gradi, il caldo esploderà tutto insieme - Aprile proseguirà ancora nel segno del meteo instabile sin verso fine mese, con occasione per altre fasi di maltempo segnate da fenomeni violenti. 🔗msn.com

Meteo: non solo maltempo, anche CALDO fino a 30°C - ragion per cui dovremo ritornarci nei prossimi aggiornamenti per avere un quadro più chiaro della situazione. Meteo: non solo maltempo, anche CALDO fino a 30°C ... 🔗msn.com

Meteo: caldo a 30°C a ridosso di Pasqua, ecco dove - Nella giornata di lunedì, addirittura, potremmo sfiorare i 28–29 ° sulla Sicilia settentrionale e la Calabria, poiché transiteranno masse d’aria decisamente calde provenienti dall’Algeria ... 🔗meteogiornale.it