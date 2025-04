Dal governo oltre 12 miliardi per la sicurezza sul lavoro Meloni | Il cordoglio non basta Bisogna agire video

oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse messe in campo dal governo per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni in un videomessaggio alla viglia del primo maggio, nel quale ha sottolineato che per il governo la ricorrenza va celebrata «con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che contribuiscono a fare grande la nostra Nazione».Meloni: «Celebriamo la festa del lavoro con i fatti»Non si tratta di una novità: fin dall’insediamento il premier e l’esecutivo hanno adottato questa linea, declinando in azioni concrete i temi al centro delle giornate celebrative. Quest’anno, ha chiarito Meloni, l’attenzione è rivolta alla sicurezza sul lavoro. Perché non basta l’orgoglio per il fatto che l’Italia, dati alla mano, sia «sempre più una Repubblica fondata sul lavoro» con un milione di nuovi posti di lavoro dall’insediamento dell’esecutivo, il record di occupazione, anche femminile, il più basso tasso di disoccupazione da 18 anni a questa parte e il recupero del potere d’acquisto, che oggi fa anche registrare una dinamica migliore rispetto a quella degli altri Paesi europei, dopo un ventennio di calo. 🔗 Secoloditalia.it - Dal governo oltre 1,2 miliardi per la sicurezza sul lavoro. Meloni: «Il cordoglio non basta. Bisogna agire» (video) Ammontano a1 miliardo e 200 milioni le risorse messe in campo dalper aumentare lasui luoghi di. Ad annunciarlo è stata Giorgiain unmessaggio alla viglia del primo maggio, nel quale ha sottolineato che per illa ricorrenza va celebrata «con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che contribuiscono a fare grande la nostra Nazione».: «Celebriamo la festa delcon i fatti»Non si tratta di una novità: fin dall’insediamento il premier e l’esecutivo hanno adottato questa linea, declinando in azioni concrete i temi al centro delle giornate celebrative. Quest’anno, ha chiarito, l’attenzione è rivolta allasul. Perché nonl’orgoglio per il fatto che l’Italia, dati alla mano, sia «sempre più una Repubblica fondata sul» con un milione di nuovi posti didall’insediamento dell’esecutivo, il record di occupazione, anche femminile, il più basso tasso di disoccupazione da 18 anni a questa parte e il recupero del potere d’acquisto, che oggi fa anche registrare una dinamica migliore rispetto a quella degli altri Paesi europei, dopo un ventennio di calo. 🔗 Secoloditalia.it

