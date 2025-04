Dal 2 maggio il nuovo album di Elodie Mi ami mi odi

maggio sarà disponibile “Mi ami mi odi”, il nuovo album di Elodie. Il nuovo disco, che arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape “Red Light”, si compone di 12 tracce.Oltre alla title track “Mi Ami Mi Odi”, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 4 aprile scorso, il progetto discografico include le già note “Dimenticarsi alle 7”, brano presentato alla 75 edizione del Festival di Sanremo e certificato oro, “Black Nirvana” (disco di platino) e “Feeling” con Tiziano Ferro, unica collaborazione presente del progetto, oltre a Lorenzza, giovane nome della nuova scena musicale.Elodie incontrerà il suo pubblico con l’“Elodie The Stadium Show”, due date prodotte da Vivo Concerti, che avranno luogo l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano. 🔗 Unlimitednews.it - Dal 2 maggio il nuovo album di Elodie “Mi ami mi odi” MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì 2sarà disponibile “Mi ami mi odi”, ildi. Ildisco, che arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape “Red Light”, si compone di 12 tracce.Oltre alla title track “Mi Ami Mi Odi”, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 4 aprile scorso, il progetto discografico include le già note “Dimenticarsi alle 7”, brano presentato alla 75 edizione del Festival di Sanremo e certificato oro, “Black Nirvana” (disco di platino) e “Feeling” con Tiziano Ferro, unica collaborazione presente del progetto, oltre a Lorenzza, giovane nome della nuova scena musicale.incontrerà il suo pubblico con l’“The Stadium Show”, due date prodotte da Vivo Concerti, che avranno luogo l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano. 🔗 Unlimitednews.it

