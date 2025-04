Dal 1 maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum

maggio arriva in un momento di passaggio che chiede scelte chiare non rinviabili.Il primo nodo riguarda Gaza. Di fronte al genocidio che prosegue con la condanna a morte per fame e sete di tutta la popolazione di Gaza, la scelta di boicottare Israele deve diventare parola d’ordine centrale in questo primo maggio. Il tempo è ora e non ci sono scusanti.Il secondo nodo è quello della pace e della guerra. Di fronte alla possibilità di aprire una trattativa per arrivare alla pace in Ucraina, le classi dominanti europee si sono fieramente opposte e vogliono continuare la guerra per procura fondata sul massacro del popolo ucraino e su un enorme piano di riarmo. In Italia il governo Meloni – in piena sintonia con Trump e le decisioni Ue – ha deciso di aumentare ulteriormente la spesa militare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Dal 1° maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum La festa dei lavoratori e delle lavoratrici di questo primoarriva in un momento di passaggio che chiede scelte chiare non rinviabili.Il primo nodo riguarda Gaza. Di fronte al genocidio che prosegue con la condanna a morte per fame e sete di tutta la popolazione di Gaza, la scelta di boicottare Israele deve diventare parola d’ordine centrale in questo primo. Il tempo è ora e non ci sono scusanti.Il secondo nodo è quello della pace e della. Di fronte alla possibilità di aprire una trattativa per arrivare alla pace in Ucraina, le classi dominanti europee si sono fieramente opposte e vogliono continuare laper procura fondata sul massacro del popolo ucraino e su un enorme piano di riarmo. In Italia il governo Meloni – in piena sintonia con Trump e le decisioni Ue – ha deciso di aumentare ulteriormente la spesa militare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Inter, la svolta comunicativa di Inzaghi: da capopopolo e contro i “nemici”, sta convincendo anche i più critici | Primapagina - 2025-03-18 08:00:00 Fermi tutti! Inter, la svolta comunicativa di Inzaghi: da capopopolo e contro i “nemici”, sta convincendo anche i più critici | Primapagina | Calciomercato.com Home Inter, la svolta comunicativa di Inzaghi: da capopopolo e contro i “nemici”, sta convincendo anch… ... 🔗justcalcio.com

"Arriva la svolta". MeteoGiuliacci: che succederà il Primo Maggio - Dopo una lunga fase di maltempo e sbalzi termici, ci aspettano grandi novità: lunedì 28 aprile il tempo sarà ancora instabile, con temporali e possibili grandinate sul centro-sud e sulle isole maggiori. Secondo gli esperti del sito meteogiuliacci.it da martedì 29 aprile, invece, ci sarà la svolta definitiva: arriva l'anticiclone africano che porterà sole e caldo su gran parte d'Italia fino al Ponte del Primo Maggio, salvo qualche isolato temporale su Alpi e Prealpi. 🔗iltempo.it

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso... 🔗cesenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Dal 1° maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum; La svolta meteo nel ponte del 1° maggio: caldo fino a 30 gradi, ma dura poco; Meteo - Svolta instabile tra domenica 4 maggio e inizio settimana. Rischio forti temporali e brusco calo delle temperature; Svolta meteo: caldo africano in arrivo per il Primo Maggio, ma attenzione a domenica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dal 1° maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum - La festa dei lavoratori e delle lavoratrici di questo primo maggio arriva in un momento di passaggio che chiede scelte chiare non rinviabili ... 🔗ilfattoquotidiano.it

1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori in Italia - Primo maggio anche a Torino, dove CGIL CISL e UIL organizzano il corteo per la Festa dei Lavoratori per le vie della città, con comizio conclusivo in Piazza Solferino. La manifestazione partirà alle ... 🔗tg24.sky.it

Il 1 maggio presidio Cub al Portello contro il 'modello Milano' - (ANSA) - MILANO, 30 APR - Presidio della Cub il 1 maggio contro il 'Modello Milano'. L'iniziativa della Confederazione unitaria di base si tiene alle 10 di domani al Centro Commerciale Portello ... 🔗msn.com