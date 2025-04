Dagli scontrini uno sconto per i campi estivi

campi estivi'. L'iniziativa, organizzata dal comitato degli operatori economici 'Centrozzano' mira a sostenere – attraverso gli acquisti nei negozi della rete commerciale di prossimità – le famiglie ozzanesi, contribuendo alle spese per i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi e offrendo ai giovani l'opportunità di partecipare a esperienze educative e ricreative durante l'estate. Ideata da Centrozzano, promossa col patrocinio del Comune, il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna e il contributo degli sponsor Ar-PA, Banca di Bologna, Fatro, Logimatic, Silea l'iniziativa è giunta alla sua seconda edizione. Lo scorso anno si concluse con un successo: oltre 3mila euro in buoni ridistribuiti da utilizzare per le famiglie dei ragazzi che frequentano i centri estivi.

Bambini, buoni sconto per i centri estivi per chi compra nei negozi di vicinato: ecco dove - Bologna, 29 aprile 2025 - A Ozzano ci saranno buoni sconto per le rette dei centri estivi a chi fa acquisti nei negozi sotto casa. Ritorna l'iniziativa dei commercianti di "Centrozzano" per sostenere la rete commerciale di prossimità: lo scorso anno furono distribuiti 3.000 euro di buoni a 200 famiglie che li utilizzarono per abbattere il costo dei campi solari. Adesso si replica: basterà conservare gli scontrini degli acquisti fatti nei negozi aderenti al comitato dei commercianti dal 1 al 31 maggio, consegnarli in una qualsiasi attività commerciale della rete per ottenere un buono ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali su minori: “Ai campi estivi fotografava i ragazzi sotto la doccia” - "Spuntavano immagini dei ragazzi sotto la doccia, o che uscivano dai bagni con solo l’asciugamano addosso". A parlare è uno dei genitori di due giovani che frequentano gli oratori sotto la responsabilità di don Samuele Marelli, accusato di presunti abusi nei confronti di minori.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Progetti e campi estivi sportivi: dal 22 aprile l'avviso pubblico da 1 milione di euro - È uscito sul bollettino ufficiale della Regione Puglia di oggi l’avviso pubblico 'A-D 2025-Progetti e Campi Estivi Sportivi”, con una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione di euro destinata alla promozione dell’attività fisico-motoria e sportiva sul territorio pugliese. L’intervento si... 🔗foggiatoday.it

