Dacia dallo stabilimento di Mioveni esce la 8 milionesima auto E’ una Bigster

Bigster Indigo Blue uscito giovedì 24 aprile dalla linea di Mioveni, Dacia ha celebrato l’auto numero 8.000.000 prodotta in Romania. Un traguardo tondo, simbolico e rumoroso. Come il rombo di un successo che nessuno, all’inizio del secolo, avrebbe immaginato possibile.La fabbrica di Mioveni, attiva dal 1968, è “l’ombelico del mondo Dacia”: da qui è partita l’avventura, qui ha preso vita la prima Dacia 1100, derivata dalla Renault 8. Poi sono arrivate le rustiche 1300, 1310, Pick-Up, Nova, Solenza e infine lei: la Logan. Quella che nel 2004 ha segnato la vera rinascita del brand, il cambio di passo, l’inizio della conquista dell’Europa. Con Renault al timone e un’idea semplice quanto rivoluzionaria: democratizzare l’auto.Dacia ha costruito una filosofia più che una gamma. Prezzi imbattibili, linee scolpite, contenuti essenziali. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Dacia, dallo stabilimento di Mioveni esce la 8 milionesima auto. E’ una Bigster Con unIndigo Blue uscito giovedì 24 aprile dalla linea diha celebrato l’numero 8.000.000 prodotta in Romania. Un traguardo tondo, simbolico e rumoroso. Come il rombo di un successo che nessuno, all’inizio del secolo, avrebbe immaginato possibile.La fabbrica di, attiva dal 1968, è “l’ombelico del mondo”: da qui è partita l’avventura, qui ha preso vita la prima1100, derivata dalla Renault 8. Poi sono arrivate le rustiche 1300, 1310, Pick-Up, Nova, Solenza e infine lei: la Logan. Quella che nel 2004 ha segnato la vera rinascita del brand, il cambio di passo, l’inizio della conquista dell’Europa. Con Renault al timone e un’idea semplice quanto rivoluzionaria: democratizzare l’ha costruito una filosofia più che una gamma. Prezzi imbattibili, linee scolpite, contenuti essenziali. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

A sorpresa il ritorno de i cani, esce il nuovo album ‘post mortem’ - (Adnkronos) – È uscito oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo album de i cani (minuscolo non è un errore), la band-non-band di Niccolò Contessa, a nove anni di distanza dal disco precedente. A sorpresa, senza annunci e di prima mattina. Si chiama 'post mortem', scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al […] 🔗periodicodaily.com

Thiago Motta Juve, il tecnico esce allo scoperto sul suo futuro: «Se sento la fiducia della società? Vi dico tutto» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, il tecnico esce allo scoperto sul suo futuro: le sue dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juve, Thiago Motta ha parlato tra le altre cose anche del suo futuro. Le sue parole. VOCI SUI SOSTITUTI E FAREBBE UN PASSO INDIETRO A FINE STAGIONE SE NON CENTRASSE IL QUARTO POSTO – «Penso solo alla Fiorentina. 🔗juventusnews24.com

Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen entra e segna, Nuno Tavares esce per infortunio - La Lazio vince per uno a zero contro l'Atalanta nella 31esima giornata di Serie A. La squadra biancoceleste scende in campo corta e ben chiusa in difesa pronta a ripartire poi in contropiede sfruttando la fisicità di Dele-Bashiru. Il piano del tecnico viene perfettamente eseguito da Rovella (fra... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dacia, dallo stabilimento di Mioveni esce la 8 milionesima auto. E’ una Bigster; Dove (e come) viene prodotta la nuova Dacia Duster; DACIA: decisione estremamente IMPORTANTE per Bigster e la Romania; Dacia Duster, dove nasce, la fabbrica tecnologica in Romania. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dacia riscrive la storia dello stabilimento di Mioveni - Dacia ha celebrato un importante traguardo: la produzione del suo veicolo numero 8 milioni presso lo stabilimento di Mioveni ... 🔗formulapassion.it

Dacia, prodotti 8 milioni di veicoli a Mioveni in Romania - Con un Bigster color Indigo Blue, la scorsa settimana Dacia ha raggiunto il traguardo di 8.000.000 di veicoli prodotti presso il suo stabilimento di Mioveni in Romania. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Dacia, è una Bigster la vettura numero 8 milioni - Dacia nel suo stabilimento rumeno di Mioveni ha tagliato il traguardo di 8 milioni di unità prodotte, l'auto 8 milioni è una Bigster ... 🔗msn.com