Da villa dei nobili poi caserma ad angolo del lusso a Monza | ecco le nuove case nel cuore della città ma i prezzi non sono per tutti

villa costruita da un’antica famiglia nobiliare che arrivava dalla Svizzera. Sorgeva, imponente e maestosa, a ridosso delle antiche mura viscontee. Quell’edificio del XVII secolo poi si è trasformato e tra le mura del complesso divenuto un raro esempio di eleganza barocchetta. 🔗 Monzatoday.it - Da villa dei nobili (poi caserma) ad angolo del lusso a Monza: ecco le nuove case nel cuore della città (ma i prezzi non sono per tutti) C’era una volta unacostruita da un’antica famigliaare che arrivava dalla Svizzera. Sorgeva, imponente e maestosa, a ridosso delle antiche mura viscontee. Quell’edificio del XVII secolo poi si è trasformato e tra le mura del complesso divenuto un raro esempio di eleganza barocchetta. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Da villa dei nobili (poi caserma) ad angolo del lusso a Monza: ecco le nuove case nel cuore della città (ma i prezzi non sono per tutti) - C’era una volta una villa costruita da un’antica famiglia nobiliare che arrivava dalla Svizzera. Sorgeva, imponente e maestosa, a ridosso delle antiche mura viscontee. Quell’edificio del XVII secolo poi si è trasformato e tra le mura del complesso divenuto un raro esempio di eleganza barocchetta... 🔗monzatoday.it

Ex caserma dei carabinieri di Ferriere, si punta ad un bando per la riqualificazione - Da dieci anni i carabinieri di Ferriere stanno a Farini, a causa dell’inagibilità della caserma di via Marconi. L’immobile, di proprietà della Provincia, avrebbe bisogno di ingenti risorse per il recupero: l’ente di via Garibaldi ora parteciperà ad un bando indetto dalla presidenza del Consiglio... 🔗ilpiacenza.it

Prese parte ad un furto in villa con bottino da 20 mila euro, identificato ladro 50enne - Le indagini eseguite dagli agenti del commissariato di Acireale hanno fatto luce su un furto in abitazione avvenuto lo scorso 30 ottobre in una villetta di Pennisi. In quella circostanza, una telefonata effettuata al 112 da parte dei proprietari di casa, aveva riferito dell'ammanco di diversi... 🔗cataniatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Da villa dei nobili (poi caserma) ad angolo del lusso a Monza: ecco le nuove case nel cuore della città (ma i prezzi non sono per tutti); Direzione artistica e contratti artisti, gli avvisi del Comune per la rassegna 'A Farla amare comincia tu'; Fu il rifugio di Johnny Stecchino: Villa Spedalotto, paradiso dei nobili a Bagheria; Imbersago, allarme incendio al banchetto di nozze. 🔗Ne parlano su altre fonti

Da villa dei nobili (poi caserma) ad angolo del lusso a Monza: ecco le nuove case nel cuore della città (ma i prezzi non sono per tutti) - Dei "gioielli" che troveranno spazio in uno degli angoli più ricchi di storia di Monza che si trasforma. Il complesso in origine apparteneva a un’antica famiglia nobiliare che arrivava da fuori città. 🔗monzatoday.it

Villa Spina apre al pubblico: visite al piano nobile, al parco e alla piccola camera dello scirocco - Essa si inserisce nell’antica bellezza della Piana dei Colli, a pochi passi dalla celebre Palazzina Cinese, con originali e armoniose architetture e un suggestivo apparato pittorico, il tutto immerso ... 🔗palermotoday.it