Dà un pugno ad un avversario una testata ad un altro e poi colpisce il guardalinee | squalificato due anni

squalificato per 2 anni dal Giudice Sportivo perché ha colpito due avversari e un guardalinee nel corso della partita giocata col Matera. 🔗 Miguel Medina, calciatore dell'Ugento, è statoper 2dal Giudice Sportivo perché ha colpito due avversari e unnel corso della partita giocata col Matera. 🔗 Fanpage.it

