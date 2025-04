Da Schlein e Pd odiosa strumentalizzazione del Presente per Ramelli | Identificate loro Come se non sapessero che già avviene

Ramelli, sono arrivate le strumentalizzazioni della sinistra sul Presente che si è svolto a Milano. Il Pd ed Elly Schlein sui propri social hanno postato una foto della commemorazione, con il commento «nessuna tolleranza, nessuna copertura al fascismo. È ora di finirla, Identificate loro», Come se nessuno identificasse mai chi vi partecipa, quando è noto a tutti che ogni anno la Digos procede alle identificazioni e la Procura all'apertura di fascicoli.Dal Pd odiosa strumentalizzazione del Presente per RamelliMa tutto fa brodo per sostenere la tesi di un governo che sarebbe connivente coi fascisti, mentre si accanisce contro le fornaie antifasciste. Anche il brutale assassinio di un ragazzo di 18 anni, la cui morte viene derubricata da questa foga propagandistica a fatto secondario rispetto a Come viene ricordato.

Un po' di Pd da Conte. Schlein non sarà all’evento M5s, presente una delegazione - Esserci o non esserci, oggi, dal Pd, alla manifestazione no-Rearm con il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte (che non a caso, a intermitten... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

M5s,Schlein: Pd domani alla manifestazione con una delegazione - Gattatico (RE), 4 apr. (askanews) – “Domani il Partito democratico parteciperà con una delegazione alla manifestazione del Movimento 5 Stelle. Non siamo d’accordo su tutto, ma ci sono molti punti comuni”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del seminario organizzato dal gruppo del Pd della Camera, al Museo Casa Cervi a Gattatico in provincia di Reggio Emilia. “Ad esempio, abbiamo una forte critica rispetto alla prospettiva di corsa al riarmo dei 27 singoli Stati – ha proseguito Schlein -. 🔗ildenaro.it

Il Pd riparte da Casa Cervi, Schlein: “Questo luogo parla al cuore” - Gattatico (Reggio Emilia), 4 aprile 2025 – Si chiede, Elly Schlein, dove saranno i progressisti in un mondo che cambia, provando a immaginare una risposta, che ha il suono di un ventaglio di soluzioni possibili, dal palchetto della sala conferenze di Casa Cervi, “Questo luogo così importante per noi, per la nostra storia e memoria, e di questo ringrazio Albertina Soliani”. Partendo dall’orrore degli ultimi due femminicidi, compiuti da due giovani assassini su Ilaria e Sara, di 22 anni, a cui si aggiunge l’aggressione a Tiziana, di 70, da parte del marito, “fatti di drammatica attualità ... 🔗ilrestodelcarlino.it

La spaccatura del Pd in Ue spiazza gli elettori: "Chi non ha seguito Schlein ha sbagliato" - Così a Sky Economia il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ... 19:30 - Trento: Schlein, 'con sindaco Ianeselli per bisogni concreti persone' Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Sono qui ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Schlein, gli striscioni fascisti sono inaccettabili - Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. "Con la stessa meticolosità con cui nella giornata del 25 aprile sono state chieste le generalità di Lorenza per ben due volte ... 🔗ansa.it

Pd, Gentiloni insidia Schlein come segretario. Due leader opposti: Elly di piazza, l'ex premier più affidabile - rispetto al Pd a guida Schlein? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo considerare il profilo psicologico delle due figure in questione. Prima donna assurta alla carica di segretario ... 🔗affaritaliani.it