Da Regione 73mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Navegno

euro per rimuovere la discarica di Navegno. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato un importante piano di finanziamento da 1,3 milioni di euro per la messa in sicurezza di vecchie discariche, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione. Tra i. 🔗 Leccotoday.it - Da Regione 73mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Navegno Contributo di oltre 70milaper rimuovere ladi. La Giunta diLombardia ha approvato un importante piano di finanziamento da 1,3 milioni diper laindi vecchie discariche, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione. Tra i. 🔗 Leccotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Da Regione 73mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Navegno - Contributo di oltre 70mila euro per rimuovere la discarica di Navegno. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato un importante piano di finanziamento da 1,3 milioni di euro per la messa in sicurezza di vecchie discariche, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione. Tra i... 🔗leccotoday.it

Ustica, la Regione finanzia con 500 mila euro la messa in sicurezza dell'attracco "Cala Cimitero" - La Regione Siciliana stanzierà circa 500 mila euro per un intervento in somma urgenza destinato alla messa in sicurezza dell'attracco di "Cala Cimitero" a Ustica, gravemente danneggiato dal maltempo e per il quale la Capitaneria di porto di Palermo ha emesso un’ordinanza di parziale interdizione... 🔗palermotoday.it

Migliara 42 e 1/2, 197mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza - Quasi 200mila euro per la messa in sicurezza della strada Migliara 42 1/2: è il finanziamento, pari a 197mila euro della Regione Lazio al Comune di Latina, che lo aveva richiesto un anno fa per procedere a urgenti interventi di manutenzione straordinaria della strada. In particolare... 🔗latinatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Regione 73mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Navegno; Un polo commerciale al Paparano (e marciapiede per collegarlo a Vitorchiano); Difesa del suolo: 850mila euro dalla Regione, Comuni coinvolti e interventi previsti; Savoca, arriva un contributo dalla Regione per la chiesa di Santa Lucia chiusa da un anno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Regione 73mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Navegno - Il progetto di messa in sicurezza del Comune di Abbadia ammesso al finanziamento. Zamperini: "Passo fondamentale per la riqualificazione" ... 🔗leccotoday.it

Dalla Regione Sardegna 820 mila euro per la messa in sicurezza del porto di Buggerru - Non si tratta del primo stanziamento: già nel 2022 la Regione aveva messo a disposizione tre milioni di euro per un piano triennale dedicato alla messa in sicurezza delle infrastrutture portuali ... 🔗agenzianova.com