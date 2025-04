Da Napoli a Ischia per truffare un’anziana | denunciati due giovani

Ischia grazie al tempestivo intervento dei familiari della vittima e dei carabinieri. Due giovani napoletani, di 18 e 19 anni, entrambi incensurati e residenti nel quartiere Pianura, sono stati bloccati e denunciati dopo aver cercato di raggirare una donna di 75 anni. Ischia, tentano truffa a un’anziana: denunciati due giovani napoletani .L'articolo Da Napoli a Ischia per truffare un’anziana: denunciati due giovani Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Da Napoli a Ischia per truffare un’anziana: denunciati due giovani Tentata truffa sventata agrazie al tempestivo intervento dei familiari della vittima e dei carabinieri. Duenapoletani, di 18 e 19 anni, entrambi incensurati e residenti nel quartiere Pianura, sono stati bloccati edopo aver cercato di raggirare una donna di 75 anni., tentano truffa aduenapoletani .L'articolo DaperdueTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

