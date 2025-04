Da Gardaland a Mirabilandia e Leolandia quanto costano i parchi divertimento? L’indagine di Altroconsumo e i trucchi per risparmiare sui biglietti d’ingresso

parchi tematici si declinano nei modi più svariati e di continuo si rinnovano per un’offerta sempre più attrattiva per ricreare mondi virtuali che immergono negli universi più disparati: dai fumetti al cinema, passando per le fiabe e molto altro. Non c’è da stupirsi che famiglie con bambini, ma anche gruppi di amici, facciano la fila per entrare in uno o più dei 250 parchi tematici italiani. Secondo i dati divulgati la scorsa estate dall’Associazione parchi Permanenti Italiani, il 2023 è stato un anno da record con 19,6 milioni di visitatori (in crescita del 6,4%) e un fatturato di 348 milioni (+ 11% rispetto al 2022). Il grosso delle visite si concentra in agosto (27%), ma gli operatori del settore hanno aumentato i giorni di apertura e ovviamente rinnovano sempre le attrazioni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Da Gardaland a Mirabilandia e Leolandia, quanto costano i parchi divertimento? L’indagine di Altroconsumo e i “trucchi” per risparmiare sui biglietti d’ingresso Stimolanti e divertenti, itematici si declinano nei modi più svariati e di continuo si rinnovano per un’offerta sempre più attrattiva per ricreare mondi virtuali che immergono negli universi più disparati: dai fumetti al cinema, passando per le fiabe e molto altro. Non c’è da stupirsi che famiglie con bambini, ma anche gruppi di amici, facciano la fila per entrare in uno o più dei 250tematici italiani. Secondo i dati divulgati la scorsa estate dall’AssociazionePermanenti Italiani, il 2023 è stato un anno da record con 19,6 milioni di visitatori (in crescita del 6,4%) e un fatturato di 348 milioni (+ 11% rispetto al 2022). Il grosso delle visite si concentra in agosto (27%), ma gli operatori del settore hanno aumentato i giorni di apertura e ovviamente rinnovano sempre le attrazioni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parchi divertimento, prezzi 2025, quanto costa una giornata a Gardaland, MIrabilandia o Leolandia? - Una recente analisi di Altroconsumo ha messo a confronto 10 parchi di divertimento italiani, analizzando prezzi, aumenti e offerte per verificare se ci sono stati degli aumenti, cosa offrono in cambio del biglietto e come risparmiare con acquisti online, abbonamenti o pacchetti famiglia. Gardaland, Mirabilandia, Leolandia, prezzi 2025 I parchi divertimento fanno parte di un [...] 🔗ilnotiziario.net

I “calzini” di Prada sono un caso: costano 450 euro e non coprono nemmeno il piede - Nel vasto universo della moda di lusso, dove il prezzo di un capo d’abbigliamento spesso non riflette solo il valore del materiale ma anche quello del brand, capita di imbattersi in prodotti che lasciano interdetti. L’ultimo esempio di questo fenomeno riguarda un paio di “calzini” firmati Miu Miu Prada, che hanno scatenato un acceso dibattito sul web. Il motivo? Costano la bellezza di 450 euro ma, a quanto pare, non svolgono nemmeno la loro funzione primaria: ossia coprire interamente il piede. 🔗cultweb.it

Il look nude di Diletta Leotta: quanto costano i gioielli indossati per Juventus-Atalanta - Diletta Leotta era a bordo campo durante il pre e il post partita di DAZN per il big match tra Juventus e Atalanta: la conduttrice ha scelto un completo sui toni del nude e una parure di gioielli costosissima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Da Gardaland a Mirabilandia e Leolandia, quanto costano i parchi divertimento? L’indagine di…; Parchi divertimento, prezzi 2025, quanto costa una giornata a Gardaland, MIrabilandia o Leolandia?; Riaprono i parchi dei divertimenti, le novità sono pazzesche; La grande fabbrica del divertimento: in arrivo investimenti per 400 milioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Parchi divertimento, prezzi 2025, quanto costa una giornata a Gardaland, MIrabilandia o Leolandia? - Una recente analisi di Altroconsumo ha messo a confronto 10 parchi di divertimento italiani, analizzando prezzi, aumenti e offerte per verificare se ci ... 🔗ilnotiziario.net

Gli Eventi del lungo Ponte di Pasqua a Leolandia - Con l’arrivo delle vacanze di Pasqua e del maxi ponte primaverile, Leolandia, l’unico parco a tema in Italia pensato per i bambini fino a 12 anni, spalanca le porte dell’immaginazione con esperienze ... 🔗parksmania.it