Da Di Lorenzo a Meret il sogno del secondo scudetto | solo 6 giocatori del Napoli ci sono riusciti

Lorenzo ad Alex Meret, sono diversi i calciatori che sognano di poter vincere il proprio secondo scudetto nel Napoli: ecco i 6 giocatori che ci sono riusciti in passato Vincere a Napoli è sempre più difficile e quando riesci in questa impresa diventa tutto più speciale. Nella stagione 1986-87 e nel 1989-90 il club ha vinto i due primi titoli, per poi aspettare 33 anni e riuscire a trionfare nuovamente nel 2023. Di quel Napoli passato, solamente 6 calciatori erano presenti in entrambe le rose, potendo vantare la doppia storica vittoria in maglia azzurra.A 4 giornate dalla fine di questa stagione 2024-25 sono ben 10 i giocatori che potrebbero bissare il trionfo di due anni fa con Luciano Spalletti. Una doppia impresa, che rende ancora più chiaro il livello della squadra e l'importanza degli allenatori che l'hanno guidata, come testimoniato il disastro dello scorso anno.

