Da Caserta a Brindisi per truffare un’anziana | Suo figlio ha investito donna incinta | servono 10mila euro

È stata arrestata dai carabinieri per tentata truffa aggravata in concorso, ma è stata rimessa in libertà in attesa dell'udienza di convalida: protagonista una 39enne originaria di Caserta, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Da Caserta a Brindisi per truffare un'anziana: "Suo figlio ha investito donna incinta: servono 10mila euro" I fatti risalgono.

