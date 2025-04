Custodia cautelare confermata per un 45enne di Lauro

cautelare in carcere per un uomo di 45 anni residente a Lauro. Il provvedimento segue l’arresto avvenuto nei giorni scorsi da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, guidati dal vicequestore. 🔗 Avellinotoday.it - Custodia cautelare confermata per un 45enne di Lauro Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha confermato la misurain carcere per un uomo di 45 anni residente a. Il provvedimento segue l’arresto avvenuto nei giorni scorsi da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di, guidati dal vicequestore. 🔗 Avellinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giovane accusato di incendio doloso: confermata la custodia cautelare - Rimane in stato di detenzione il giovane di ventiquattro anni, privo di una residenza fissa, arrestato con l’accusa di aver provocato diversi incendi presso stabilimenti balneari situati a Ostia. Al termine dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha deciso di convalidare il fermo, disponendo inoltre la misura cautelare in carcere. […] L'articolo Giovane accusato di incendio doloso: confermata la custodia cautelare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Seul: annullata custodia cautelare per Yoon Suk-yeol, presidente sudcoreano sotto impeachment - La Corte distrettuale centrale di Seul ha annullato la custodia cautelare per il presidente sudcoreano sotto impeachment Yoon Suk-yeol agli arresti per la sua breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre scorso. Yoon, sotto impeachment, è tuttavia ancora detenuto. I suoi legali, in una nota rilanciata dalla Yonhap, hanno espresso soddisfazione per la decisione che, a loro dire, "conferma l'esistenza dello stato di diritto nel Paese", e hanno sollecitato la procura a dare "piena attuazione" alla decisione della corte. 🔗quotidiano.net

Maxi-operazione contro il clan Graziano: respinta la richiesta di revoca della custodia cautelare per l’ex poliziotto - Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare nei confronti di Francesco Bossone, ex agente della Squadra Mobile di Napoli. Il provvedimento arriva dopo l’interrogatorio di garanzia, in cui Bossone, difeso dall’avvocato Walter Mancuso, ha... 🔗avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Custodia cautelare confermata per un 45enne di Lauro; Auto rubata mentre il proprietario prende caffè al bar: resta in carcere 45enne; Violenza su minore a Mestre: confermata la custodia cautelare per il 45enne accusato di stupro; Mestre, violenza su bambina di 11 anni: confermata la custodia cautelare in carcere per l'arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto rubata mentre il proprietario prende caffè al bar: resta in carcere 45enne - LAURO- Il Gip del Tribunale di Avellino ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un qaurantacinquenne di Lauro, che qualche giorno fa e’ stato tratto in arresto dagli agenti del ... 🔗irpinianews.it

Violenza su minore a Mestre: confermata la custodia cautelare per il 45enne accusato di stupro - È stato convalidato il fermo con custodia cautelare in carcere per Massimiliano ... (TViWeb) Intanto, nei confronti del 45enne di origine sarde, nato in Germania – a Bruchsal, Baden ... 🔗informazione.it

Violenza su minore a Mestre: confermata la custodia cautelare per il 45enne accusato di stupro - È stato convalidato il fermo con custodia cautelare in carcere per Massimiliano ... raccolto numerosi elementi indiziari a carico del 45enne, fermato a Mestre nella stessa serata dei fatti ... 🔗notizie.tiscali.it