Sport.quotidiano.net - Cus Macerata trionfa 3-1 a Montegranaro: Francavilla decisivo con una tripletta

L’andata della doppia sfida playout in serie B non poteva finire meglio -nel risultato- per il collettivo del futsal del Cus: gli universitari hanno violato1-3. In una partita resa più complicata dall’assenza per squalifica del bomber Francesco Marangoni, ci ha pensatoa "matare" gli avversari dell’Alumnia segnando una micidiale. Una vittoria ottenuta con caparbietà, stringendo i denti, compattandosi ulteriormente quando sono usciti anzitempo dal campo sia capitan Di Gregorio che Tommaso Seresi, forfait che hanno costretto l’allenatore Zampolini a schierare tre under19 tutti assieme.Nei due precedenti della fase regolare il Cus non aveva mai vinto, ko 4-1 all’andata in trasferta e poi pari 3-3 a, ora il blitz avvicina tanto all’obiettivo salvezza e alla sognata permanenza nella B nazionale. 🔗 Sport.quotidiano.net