Curling Mondiali doppio misto 2025 | Constantini-Mosaner volano ai playoff

Curling si conferma grande protagonista ai Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento di spicco della stagione 202425, vede sul ghiaccio la coppia d’oro composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro), i quali sono ancora imbattuti nella competizione. I campioni olimpici di Pechino 2022 hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, estendendo la loro impressionante serie di vittorie.Tre anni fa, in Cina, conquistarono l’oro olimpico vincendo tutte le undici partite giocate. Ora, ai Mondiali, hanno già infilato sette successi in altrettante uscite, superando nettamente o con rimonte spettacolari avversari di alto livello. Il ruolino di marcia vede le vittorie contro Finlandia (10-3), Germania (10-3), Corea del Sud (9-4), Danimarca (8-5), Canada (7-5), Scozia (7-4) e per ultima Cina, superata con un netto 8-2. 🔗 L’Italia delsi conferma grande protagonista aidiin corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento di spicco della stagione 202425, vede sul ghiaccio la coppia d’oro composta da Stefaniae Amos(entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro), i quali sono ancora imbattuti nella competizione. I campioni olimpici di Pechino 2022 hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, estendendo la loro impressionante serie di vittorie.Tre anni fa, in Cina, conquistarono l’oro olimpico vincendo tutte le undici partite giocate. Ora, ai, hanno già infilato sette successi in altrettante uscite, superando nettamente o con rimonte spettacolari avversari di alto livello. Il ruolino di marcia vede le vittorie contro Finlandia (10-3), Germania (10-3), Corea del Sud (9-4), Danimarca (8-5), Canada (7-5), Scozia (7-4) e per ultima Cina, superata con un netto 8-2. 🔗 Sportface.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Canada 1-3, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: doppio punto dei nordamericani nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 23.46: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone canadese a punto e due azzurre nella casa quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 23.40: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end 23.38: L’Italia evita il disastro ma subisce comunque il doppio punto dei canades. Molto precisa Constantini e brava Gallant comunque a piazzare il secondo punto 23. 🔗oasport.it

Curling: ritorno di Constantini-Mosaner per i Mondiali di doppio misto - Ultimo grande appuntamento della stagione per il curling italiano: da sabato 26 aprile prenderanno il via a Fredericton, in Canada, i Mondiali di doppio misto, con l’Italia che torna a schierare la coppia d’oro delle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner. A oltre tre anni di distanza dallo storico trionfo olimpico, ottenuto con una serie incredibile undici vittorie consecutive, il duo azzurro torna a competere fianco a fianco sul ghiaccio, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi a meno di dodici mesi dall’attesissimo appuntamento casalingo con i Giochi di Milano Cortina ... 🔗sportface.it

Curling, Constantini e Mosaner a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto: Corea del Sud battuta 9-4 - Tre su tre. La coppia d’oro di Pechino 2022 composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner vince la terza sfida e resta a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto di curling, in corso di svolgimento a Fredericton, in Canada. Dopo aver battuto Finlandia e Germania nei primi due appuntamenti, gli azzurri si sono imposti anche sulla Corea del Sud con il risultato di 9-4. L’impegno sulla carta era abbordabile, visto che gli asiatici venivano dai passi falsi contro Finlandia e Cina, ma sul ghiaccio canadese Constantini e Mosaner hanno avuto il merito di non sottovalutare gli avversari e di ... 🔗sportface.it

Se ne parla anche su altri siti

Curling, Mondiali doppio misto: Italia supera Scozia, playoff a un passo; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia resta imbattuta, con 5 vittorie in 5 incontri; LIVE Italia-Scozia 7-4, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: vittoria importantissima, semifinale diretta ad un passo!; Curling, Mondiali doppio misto: terza vittoria per l’Italia, battuta la Sud Corea. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Curling, Italia straripante ai Mondiali di doppio misto: Mosaner-Constantini travolgono la Cina, semifinale ipotecata - L'Italia prosegue la propria fantastica cavalcata ai Mondiali di curling doppio misto, difendendo la propria imbattibilità e infilando la settima vittoria ... 🔗oasport.it

Curling, Mondiali doppio misto: marcia trionfale per l’Italia, a un passo dai play-off - Curling, Mondiali doppio misto: marcia trionfale per l’Italia, a un passo dai play-off I Mondiali di doppio misto di curling – in corso a Fredricton (Canada nord-orientale) – hanno mandato in archivio ... 🔗informazione.it

Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini/Mosaner non si fermano, Scozia ko 7-4 - Stefania Constantini e Amos Mosaner non si fermano ai Mondiali doppio misto di curling 2025 in corso a Fredericton (Canada). La coppia italiana centra una vittoria pesantissima in chiave qualificazion ... 🔗sportface.it