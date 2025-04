Curling Italia straripante ai Mondiali di doppio misto | Mosaner-Constantini travolgono la Cina semifinale ipotecata

Italia prosegue la propria fantastica cavalcata ai Mondiali di Curling doppio misto, difendendo la propria imbattibilità e infilando la settima vittoria consecutiva sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Ad aprire la penultima giornata della fase a gironi è stato lo schiacciante dominio contro la Cina, travolta con il punteggio di 8-2 al termine di una partita che è sempre stata in totale controllo dei nostri portacolori e conclusa con un end in anticipo.Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno facendo tornare la magia dell’apoteosi di tre anni fa alle Olimpiadi visto che, considerando gli undici successi della cavalcata che ha portato alla conquista della medaglia d’oro a Pechino 2022, sono a quota diciotto affermazioni di fila. La coppia azzurra si sta confermando di una caratura tecnica superiore e svetta in testa al gruppo A, davanti al Canada (sei vittorie), alla Svezia e alla Scozia. 🔗 Oasport.it - Curling, Italia straripante ai Mondiali di doppio misto: Mosaner-Constantini travolgono la Cina, semifinale ipotecata L’prosegue la propria fantastica cavalcata aidi, difendendo la propria imbattibilità e infilando la settima vittoria consecutiva sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Ad aprire la penultima giornata della fase a gironi è stato lo schiacciante dominio contro la, travolta con il punteggio di 8-2 al termine di una partita che è sempre stata in totale controllo dei nostri portacolori e conclusa con un end in anticipo.Amose Stefaniastanno facendo tornare la magia dell’apoteosi di tre anni fa alle Olimpiadi visto che, considerando gli undici successi della cavalcata che ha portato alla conquista della medaglia d’oro a Pechino 2022, sono a quota diciotto affermazioni di fila. La coppia azzurra si sta confermando di una caratura tecnica superiore e svetta in testa al gruppo A, davanti al Canada (sei vittorie), alla Svezia e alla Scozia. 🔗 Oasport.it

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri per il pareggio nel settimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 0.31: MANO RUBATA DAGLI AZZURRI! Errore nella bocciata finale da parte di Gallant, tutto in parità. Mano che resta ai canadesi, serve un’altra impresa 0.28. Sono due le stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri 0.25: Per due volte non riesce la doppia bocciata ai canadesi, resta una stone canadese a punto ma c’è una stone italiana molto vicina 0. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 3-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: Resta una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 19.45: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.40. Non riesce la magia a Constantini che trova una traiettoria corta nel tentativo di mettere la seconda stone azzurra a punto. Un punto per gli azzurri nel terzo end: 3-1 19.38: Stone azzurra a punto piazzata da Mosaner quando mancano due tiri alla fine dell’end 19. 🔗oasport.it

