Cure e terapie avanzate al servizio dei pazienti

Ilgiorno.it - "Cure e terapie avanzate al servizio dei pazienti" MONZA San Gerardo al top in Europa per gli interventi chirurgici con tecnica robotica. Numeri da record per l’ospedale monzese in questo tipo di operazioni mini-invasive: sono stati 500 le operazioni, soprattutto oncologiche e di alta complessità, eseguite con questa metodologia negli ultimi 14 mesi, da febbraio 2024 a oggi. Risultati grazie ai quali la Fondazione Irccs San Gerardo è ora uno dei centri europei che ha effettuato più operazioni dal momento dell’installazione della prima piattaforma robotica. Prestazioni in forza delle quali, inoltre, la Direzione generale welfare della Regione ha inserito l’ospedale di Monza tra le 7 strutture hub lombarde per la formazione delle equipe chirurgiche robotiche. Attualmente al San Gerardo gli interventi in cui i medici utilizzano i robot coinvolgono quattro specialità di chirurgia oncologica: Generale (colo-rettale, epato-biliare, pancreatica, gastro-esofagea ed endocrinologica), Ginecologica, Toracica e Urologica. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

A Pisa il servizio di Psicologia delle cure primarie contro ansia, depressione e stress - Pisa, 3 marzo 2025 - Le malattie organiche croniche e degenerative non colpiscono solo il corpo, ma hanno un impatto significativo anche sulla psiche dei pazienti. Diabete, scompenso cardiaco, insufficienza renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), malattie reumatologiche, disabilità organica, malattie rare, solo per fare qualche esempio, possono generare una serie di reazioni emotive e psicologiche complesse. 🔗lanazione.it

Terapie biologiche per l’endometriosi: la frontiera delle nuove cure - L’endometriosi, la condizione che provoca la formazione di tessuto endometriale all’esterno dell’utero, è (dati del Ministero della Salute) una delle principali cause di infertilità o sub-fertilità. Senza sottovalutare l’impatto che questa malattia ha sia sulla qualità della vita che sui costi che la sua gestione determina. Attualmente la terapia di prima linea, come riportato in questo studio, si basa sull’assunzione di contraccettivi ormonali combinati e di progestinici. 🔗gravidanzaonline.it

Psicologia delle cure primarie: a Pisa il servizio per chi soffre di malattie organiche croniche e degenerative - Le malattie organiche croniche e degenerative non colpiscono solo il corpo, ma hanno un impatto significativo anche sulla psiche dei pazienti. Diabete, scompenso cardiaco, insufficienza renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), malattie reumatologiche, disabilità organica, malattie... 🔗pisatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Cure e terapie avanzate al servizio dei pazienti; #RASSEGNASTAMPA. Linfoma DLBCL: terapie CAR-T e cure sempre più efficaci, ne parla Michele Merli; Telethon, «in cantiere» almeno 10 terapie per malattie rare; Aifa e Regioni a confronto (aspro) per coniugare innovazione e sostenibilità delle cure. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Cure e terapie avanzate al servizio dei pazienti" - Cinquecento le operazioni, soprattutto oncologiche e di alta complessità, eseguite negli ultimi 14 mesi. L’ospedale monzese è al top in Europa. Il dottor Andrea Gregori: "Calano i rischi di complicanz ... 🔗ilgiorno.it

Ricerca, leucemia linfatica cronica: terapie avanzate personalizzate per pazienti over 80 - Un team di ricerca guidato dall’Università di Padova ha coordinato uno studio chiave sulle terapie mirate per la cura della leucemia linfatica cronica. La leucemia linfatica cronica è un tumore raro m ... 🔗9colonne.it

Leucemia linfatica cronica: terapie avanzate personalizzate per pazienti over 80 - Studio italiano coordinato dall’Università di Padova dimostra l’efficacia delle terapie biologiche nei pazienti anziani ... 🔗lescienze.it