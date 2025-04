Cura del verde pubblico Il Comune attiva il robot tagliaerba

robottino tagliaerba che il Comune di Reggiolo ha deciso di introdurre per migliorare il servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche, in particolare per gli sfalci dell’erba. Come ogni primavera, infatti, anche in queste settimane si moltiplicano ovunque le segnalazioni (con relative e comprensibili proteste) delle condizioni di parchi e prati pubblici, dove l’erba è cresciuta addirittura ad altezze che superano quelle dei bambini che ci vanno a giocare. A Reggiolo è in funzione questo nuovo robottino tagliaerba, già utilizzato al parco delle Pradelle, che si presenta come un mix di innovazione e di tecnologia."Grazie a sensori, telecamere e segnale Gps – spiega il sindaco Roberto Angeli nell’annunciare la novità – questo robot si muove in autonomia, riconosce l’ambiente che lo circonda, lavora con precisione e non può essere rubato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cura del verde pubblico. Il Comune attiva il robot tagliaerba È già in funzione "Yarbo", il nuovotinoche ildi Reggiolo ha deciso di introdurre per migliorare il servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche, in particolare per gli sfalci dell’erba. Come ogni primavera, infatti, anche in queste settimane si moltiplicano ovunque le segnalazioni (con relative e comprensibili proteste) delle condizioni di parchi e prati pubblici, dove l’erba è cresciuta addirittura ad altezze che superano quelle dei bambini che ci vanno a giocare. A Reggiolo è in funzione questo nuovotino, già utilizzato al parco delle Pradelle, che si presenta come un mix di innovazione e di tecnologia."Grazie a sensori, telecamere e segnale Gps – spiega il sindaco Roberto Angeli nell’annunciare la novità – questosi muove in autonomia, riconosce l’ambiente che lo circonda, lavora con precisione e non può essere rubato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I residenti si prendono cura del verde pubblico alla Pieve di Montesorbo, il Comune: "Collaborazione fondamentale" - Nei prossimi mesi a Mercato Saraceno riprenderanno i progetti relativi ai Patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale, resi possibili grazie al Regolamento dei Beni Comuni. Spiega una nota del Comune: "Si tratta di un'importante opportunità per promuovere il coinvolgimento... 🔗cesenatoday.it

Cura del verde pubblico, Salerno Pulita assume 28 nuove unità - Salerno Pulita assume: la società partecipata contrattualizza 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra ex dipendenti Coop, per garantire i servizi di cura del verde pubblico e dei parchi. Non mancano neppure nuovi contratti stagionali per la stagione turistica alle porte. Per... 🔗salernotoday.it

"Bisogna tutelare il verde pubblico in città". Le proposte di Capodaglio al Comune - Nel settembre scorso, Benigno Capodaglio, cittadino particolarmente attento alla cura del verde pubblico, ha inviato una lettera al Comune di Recanati proponendo alcune misure concrete per la manutenzione e il decoro degli alberi. Capodaglio ha avanzato una serie di proposte, fra le quali un censimento completo delle piante presenti sul territorio comunale, con un focus particolare sugli alberi secolari. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Cura del verde pubblico. Il Comune attiva il robot tagliaerba; Un nuovo modo di prendersi cura del verde pubblico; Massanzago. Cura del verde pubblico: una della priorità dell'amministrazione comunale; Lavori di manutenzione del verde pubblico e gestione del territorio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cura del verde pubblico. Il Comune attiva il robot tagliaerba - È già in funzione "Yarbo", il nuovo robottino tagliaerba che il Comune di Reggiolo ha deciso di introdurre per migliorare il servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche, in particolare per gli ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Pd: “Arezzo merita più cura: il verde pubblico non può essere abbandonato” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Montoro, la cura del verde pubblico affidata a ditte esterne - Montoro – "In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni riguardo l'erba alta in diverse aree del paese. Ringrazio i cittadini per il loro senso civico e desidero rassicurarli: l'Amministrazione, ... 🔗msn.com