Cupich il porporato Usa nemico di Ratzinger che apre all' aborto

Cupich, arcivescovo di Chicago, classe 1949, entri in conclave da Papa per uscirne qual è: cardinale. Viganò è un arcinemico del cardinal Cupich (e di altri), ma è stato scomunicato nel 2024 dal Dicastero per la dottrina della fede nientemeno che per «il delitto . di scisma». Quindi in materia di dottrina, magistero e papato non fanno testo i suoi complottismi, peraltro confutati dalla Segreteria di Stato vaticana in un rapporto di quasi 500 pagine datato 10 novembre 2020 e disponibile sul sito della Santa Sede.In oggetto c’era anche il favore, vero o presunto, dell’ex cardinale e arcivescovo statunitense Theodore E. McCarrick (1930-2025) verso il cardinal Cupich e da questi davvero ricambiato o no: ex, McCarrick, perché McCarrick si è dimesso nel 2018, è stato poi sospeso a divinis e quindi ridotto allo stato laicale nel 2019 in quanto colpevole di reiterati atti di pedofilia. 🔗 Liberoquotidiano.it - Cupich, il porporato Usa nemico di Ratzinger che apre all'aborto Non c’è bisogno delle eresie di monsignor Carlo Maria Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America, per sperare che Blase J., arcivescovo di Chicago, classe 1949, entri in conclave da Papa per uscirne qual è: cardinale. Viganò è un arcidel cardinal(e di altri), ma è stato scomunicato nel 2024 dal Dicastero per la dottrina della fede nientemeno che per «il delitto . di scisma». Quindi in materia di dottrina, magistero e papato non fanno testo i suoi complottismi, peraltro confutati dalla Segreteria di Stato vaticana in un rapporto di quasi 500 pagine datato 10 novembre 2020 e disponibile sul sito della Santa Sede.In oggetto c’era anche il favore, vero o presunto, dell’ex cardinale e arcivescovo statunitense Theodore E. McCarrick (1930-2025) verso il cardinale da questi davvero ricambiato o no: ex, McCarrick, perché McCarrick si è dimesso nel 2018, è stato poi sospeso a divinis e quindi ridotto allo stato laicale nel 2019 in quanto colpevole di reiterati atti di pedofilia. 🔗 Liberoquotidiano.it

La “Nato dormiente” di Trump: la Russia non è più il nemico, stop all’allargamento a est, l’Ue più attiva, gli Usa solo “deterrente nucleare” - Un’Alleanza “dormiente” e “senza ulteriore espansione” nella quale gli Stati europei dovranno garantire più investimenti e il ruolo degli Stati Uniti sarà ridimensionato a mero deterrente nucleare, in uno scenario in cui la Russia non è più il nemico numero uno dell’Occidente. La Nato del futuro passa attraverso questi pilastri, nella visione che l’amministrazione di Donald Trump ha immaginato per il Patto Atlantico e i cui principi Peter Hegseth ha declinato per filo e per segno in queste ore nella riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina a Bruxelles. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gli Usa di Trump sono il nostro nuovo peggior nemico? La quinta puntata di Direct, il Podcast del direttore - La quinta puntata del podcast di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, in esclusiva per gli abbonati. Dazi, minacce d'annessione, minacce, ricatti, ingerenze: da quando è stato eletto, Donald Trump sembra aver preso di mira l'Europa: ma è davvero il Vecchio Continente il suo vero obiettivo?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Riarmarsi vuol dire rispettare ancora una volta il volere Usa: la Russia è nemico loro, non nostro - di Maurizio Contigiani Capita spesso che noi cittadini non capiamo le dinamiche che spingono la politica ad agire in maniera incomprensibile, a volte con soluzioni che appaiono come pura follia. Proprio come oggi, sull’ordine di riarmo non comunitario, bensì individuale di ogni Stato che compone questo sodalizio così singolare da non aver riscontro in qualsiasi altro luogo della Terra. Non esiste alcun organo di informazione che si spinga oltre il naturale biasimo per scelte così apparentemente scellerate, logiche che invece, sicuramente, hanno la loro ragione di esistere. 🔗ilfattoquotidiano.it

