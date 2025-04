Cupello Marsilio a Cynara | Grazie agli agricoltori portiamo in tavola la qualità della nostra terra

agricoltori, Grazie ai quali possiamo portare sulle tavole i prodotti di qualità della nostra terra. Senza il loro impegno quotidiano, chissà dove saremmo costretti ad andare per trovare cibo sano e genuino come quello che proviene dai nostri territori.". 🔗 Chietitoday.it - Cupello, Marsilio a Cynara: “Grazie agli agricoltori portiamo in tavola la qualità della nostra terra” "Un ringraziamento speciale va ai nostriai quali possiamo portare sulle tavole i prodotti di. Senza il loro impegno quotidiano, chissà dove saremmo costretti ad andare per trovare cibo sano e genuino come quello che proviene dai nostri territori.". 🔗 Chietitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Testa replica a D'Alfonso sull'aeroporto: "No lezioni da chi lo ha abbandonato, grazie a Marsilio volerà molto in alto" - «Sull'aeroporto d'Abruzzo ben vengano suggerimenti da parte di tutti, purché costruttivi e in buona fede. Dopo l'incontro del presidente Marco Marsilio, a Dublino, con i vertici di Ryanair, guarda caso torna a intervenire l'onorevole Luciano D'Alfonso per spostare l'attenzione sulla sua... 🔗ilpescara.it

Poste italiane, a Mistretta e Terme Vigliatore le prime tre colonnine di ricarica grazie al progetto Polis - A Mistretta e Terme Vigliatore operative le prime tre colonnine elettriche del Messinese, installate grazie al progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento è parte... 🔗messinatoday.it

Nuova Sondrio: duemila motivi (ed euro) per dire grazie - Domenica la Nuova Sondrio ha vinto non solo sul campo, sconfiggendo il Fanfulla con il punteggio di 3-0 e facendo un importante passo avanti verso la salvezza nel girone B del campionato di serie D, ma anche sugli spalti grazie alla generosità dei suoi tifosi più caldi e di tutto il pubblico... 🔗sondriotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Cupello, Marsilio a Cynara: “Grazie agli agricoltori portiamo in tavola la qualità della nostra terra”; Marsilio a Cupello per il Cynara Festival del Carciofo; AGRICOLTURA: MARSILIO INTERVIENE AL FESTIVAL DEL CARCIOFO DI CUPELLO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'università delle Tre Età Cupello presente al festival del carciofo 2025 con un libro e una mostra - L'università delle Tre Età Cupello sarà presente al Cynara - festival del Carciofo di Cupello 2025 con la presentazione libro "Quello che resta" di Aa. Vv. (quaderni di Irdi Destinazionearte) ... 🔗chietitoday.it