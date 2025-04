Crusca ecco chi sono i 15 nuovi accademici freschi di nomina

accademici della Crusca, riunito in seduta straordinaria, ha nominato 15 nuovi accademici: un'accademica ordinaria, undici accademici corrispondenti italiani e tre accademiche corrispondenti estere.È stata nominata accademica ordinaria Valeria Della Valle; sono stati nominati accademici corrispondenti italiani: Alvise Andreose, Roberta Cella, Sergio Lubello, Giuseppe Marrani, Andrea Mazzucchi, Francesco Montuori, Alessandro Parenti, Massimo Prada, Raffaella Setti, Cecilia Robustelli e Fabio Rossi. sono state nominate accademiche corrispondenti estere: Éva Buchi, Rita Marnoto e Snežana Milinkovi?.Il corpo accademico risulta ora composto da 114 accademici, suddivisi in 3 classi: gli accademici ordinari (48) e gli accademici corrispondenti, a loro volta suddivisi in italiani (29) ed esteri (37), oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accademico ad honorem.

Crusca, ecco chi sono i 15 nuovi accademici freschi di nomina - Una è una nuova accademica ordinaria (undici i corrispondenti italiani e tre le estere): è Valeria Della Valle, già professoressa alla Sapienza ...

