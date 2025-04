Cristina Seymandi si sente Antifragile | Massimo Segre? Mai più visti né sentiti

Cristina Seymandi è diventata celebre il 27 luglio 2023 per il video in cui il suo fidanzato Massimo Segre la lasciava accusandolo di averlo tradito con un avvocato. Lei oggi al Corriere della Sera dice che quella notte da sua madre non ha dormito: «Guardavo gli abiti estivi dei presenti, la casa in collina, la città pronta a svuotarsi e tutti che, come nel film, si chiedono: chi è il colpevole?». Ora pubblica un libro per Cairo dal titolo Antifragile. Ovvero, secondo il matematico Nassim Nicholas Taleb, l’«attitudine di alcuni sistemi di migliorare a fronte di stress, sollecitazioni, volatilità, disordine».AntifragileSeymandi spiega a Candida Morvillo che ha scelto quella parola «perché, sintetizza la mia vita. Ho sempre affrontato le difficoltà come un’opportunità di crescita. Non sono mai andata contro le cose opponendo violenza a violenza, non sono stata mai quella che tollera e si lascia sopraffare per poi trovare un accomodamento compiacente. 🔗 è diventata celebre il 27 luglio 2023 per il video in cui il suo fidanzatola lasciava accusandolo di averlo tradito con un avvocato. Lei oggi al Corriere della Sera dice che quella notte da sua madre non ha dormito: «Guardavo gli abiti estivi dei presenti, la casa in collina, la città pronta a svuotarsi e tutti che, come nel film, si chiedono: chi è il colpevole?». Ora pubblica un libro per Cairo dal titolo. Ovvero, secondo il matematico Nassim Nicholas Taleb, l’«attitudine di alcuni sistemi di migliorare a fronte di stress, sollecitazioni, volatilità, disordine».spiega a Candida Morvillo che ha scelto quella parola «perché, sintetizza la mia vita. Ho sempre affrontato le difficoltà come un’opportunità di crescita. Non sono mai andata contro le cose opponendo violenza a violenza, non sono stata mai quella che tollera e si lascia sopraffare per poi trovare un accomodamento compiacente. 🔗 Open.online

