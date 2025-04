Cristiano Ronaldo sbaglia clamorosamente e l’Al Nassr esce dalla Champions | a fine gara impazzisce

Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr di Pioli sono stati eliminati dalla Champions League asiatica in semifinale: CR7 si mangia un gol a porta vuota nel finale e dopo il fischio finale non si dà pace.

Vlahovic insegue Dybala e Cristiano Ronaldo: potrebbe diventare il terzo straniero a raggiungere quel traguardo con la maglia della Juve - di Redazione JuventusNews24Vlahovic insegue Dybala e Ronaldo: il dato sul serbo, verso la panchina nel big match contro l’Atalanta Dusan Vlahovic, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe diventare solo il terzo giocatore straniero della Juventus ad andare in doppia cifra di reti in tre stagioni di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Cristiano Ronaldo (tre tra il 2018/19 e il 2020/21) e Paulo Dybala (tre tra il 2015/16 e il 2017/18). 🔗juventusnews24.com

Cristiano Ronaldo da record, 927 gol in carriera: obiettivo 1.000 reti - (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo sempre più da record. Il fuoriclasse portoghese, oggi all'Al Nassr, ha segnato il 927esimo gol della sua carriera nel 3-0 con cui la squadra saudita ha battuto l'Esteghlal in Champions League asiatica. Il rigore trasformato contro gli iraniani aumenta gli incredibili numeri dell'ex attaccante, tra le altre, di Real Madrid e […] 🔗periodicodaily.com

Cristiano Ronaldo ritorna in Serie A? Un club italiano vuole compiere il colpo del secolo! L’indiscrezione di Fabrizio Romano - Cristiano Ronaldo ritorna in Serie A? Quel club italiano è interessato a portarlo per provare a vincere. Ecco l’indiscrezione di Fabrizio Romano Tramite il suo canale You Tube Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle insistenti voci che riguardano il ritorno in Serie A di Cristiano Ronaldo. Ecco l’indiscrezione. CRISTIANO RONALDO – «Nelle ultime settimane abbiamo sentito di un Cristiano […] 🔗calcionews24.com

