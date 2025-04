Cristiano Ronaldo e Pioli addio alla AFC Champions League | Al-Nassr ko in finale va il Kawasaki Frontale

Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo va in frantumi: sauditi fuori dalla AFC Champions League, in finale ci vanno i giapponesi. 🔗 Il sogno dell`Al-di Stefanova in frantumi: sauditi fuori dAFC, inci vanno i giapponesi. 🔗 Calciomercato.com

Lite tra Pioli e Ronaldo, polemiche dopo un cambio: addio e Roma più vicina? - Vitale per la Roma rimanere concentrata sul campo, per quella che è la settimana di avvicinamento al vero e proprio tour de force che attende la squadra. 8 finali una più difficile dell’altra, e i primi due appuntamenti dicono Juventus all’Olimpico e derby contro la Lazio, quest’ultima passata da -15 al sorpasso materializzatosi nel weekend. Va da se però che le questioni che prescindono dal calcio giocato sono all’ordine del giorno in quel di Trigoria, soprattutto per un allenatore del futuro ancora da individuare. 🔗sololaroma.it

Al-Nassr, scontro tra Pioli e Cristiano Ronaldo: ecco il motivo | VIDEO - Stefano Pioli, allenatore dell'Al-Nassr, ha avuto un diverbio con la sua stella, Cristiano Ronaldo. La reazione del lusitano perché ... È il 61' del match tra Al Nassr e Al-Kholood, Stefano Pioli sostituisce Cristiano Ronaldo che non gradisce il cambio. Il portoghese, richiamato in panchina dal tecnico dell'Al-Nassr mostra tutto il suo disappunto. E dall'Arabia corrono voci sul possibile esonero dell'italiano. 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Rafael Leao torna da Stefano Pioli: lo vuole Cristiano Ronaldo. La trattativa - Rafael Leao nella prossima sessione di calciomercato potrebbe lasciare il Milan, Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo lo attendono a braccia aperte… Il Milan deve provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, questo è l’obiettivo minimo della dirigenza e della proprietà per gli investimenti fatti tra estate e inverno. Il tecnico rossonero Sergio Conceiçao dovrà capire se alternare gli attaccanti in virtù di un centrocampo più coperto, oppure dosare il quartetto lì davanti. 🔗dailymilan.it

Cristiano Ronaldo e Pioli, addio alla AFC Champions League: Al-Nassr ko, in finale va il Kawasaki Frontale - Il sogno dell`Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo va in frantumi: sauditi fuori dalla AFC Champions League, in finale ci vanno i ... 🔗msn.com

Ronaldo game over: Al Nassr ko, fallimento di Pioli in Arabia, i tifosi chiedono la sua testa - Cristiano Ronaldo si allontana dalla vetta della classifica in Saudi League: game over per l'Al Nassr di Stefano Pioli, Aubemayang decisivo. Campionato chiuso. 🔗sport.virgilio.it

Pioli, l'ex tecnico del Milan ha il destino segnato: addio.. - Pioli, l’ex tecnico del Milan lascerà l’Al Nassr e l’Arabia Saudita al termine della stagione: spunta il clamoroso intreccio con Cristiano Ronaldo Come riferito da Sport Mediaset, Stefano Pioli, ex ... 🔗milannews24.com