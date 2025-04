Crescono i ricavi di Xbox nell’ultimo trimestre le vendite hardware calano ancora

trimestre fiscale del 2025 (periodo compreso tra gennaio e marzo), mostrando un quadro chiaro: la divisione Xbox cresce, ma non grazie alle console. I ricavi complessivi del settore gaming sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (6% in valuta costante), segnando un miglioramento netto rispetto al secondo trimestre, dove la crescita era stata solo del 2%.A trainare questo incremento sono stati i contenuti e i servizi, che segnano un +8% su base annua (9% in valuta costante). Microsoft ha esplicitamente citato Xbox Game Pass, Call of Duty e Minecraft come i principali motori di questa crescita. Il focus dell’azienda si conferma sempre più orientato verso il modello “as-a-service”, che punta a un’offerta digitale trasversale e accessibile su più piattaforme. 🔗 Game-experience.it - Crescono i ricavi di Xbox nell’ultimo trimestre, le vendite hardware calano ancora Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzofiscale del 2025 (periodo compreso tra gennaio e marzo), mostrando un quadro chiaro: la divisionecresce, ma non grazie alle console. Icomplessivi del settore gaming sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (6% in valuta costante), segnando un miglioramento netto rispetto al secondo, dove la crescita era stata solo del 2%.A trainare questo incremento sono stati i contenuti e i servizi, che segnano un +8% su base annua (9% in valuta costante). Microsoft ha esplicitamente citatoGame Pass, Call of Duty e Minecraft come i principali motori di questa crescita. Il focus dell’azienda si conferma sempre più orientato verso il modello “as-a-service”, che punta a un’offerta digitale trasversale e accessibile su più piattaforme. 🔗 Game-experience.it

