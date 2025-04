Cresce l' attenzione per la sede del primo conclave | due troupe americane in città attesi anche i cardinali

Con la morte di Papa Francesco e l'avvicinarsi dell'apertura del nuovo conclave, i riflettori nazionali e internazionali si accendono su Viterbo, la città che nel XIII secolo ospitò il primo conclave della storia della Chiesa cattolica. Un patrimonio storico che, in questi giorni, sta attirando.

