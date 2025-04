Cremonini festeggia i 25 anni di carriera con un pranzo a Numana

Cremonini festeggia 25 anni di una carriera straordinaria e lo farà con il tour che incendierà i principali stadi italiani in estate ma prima si è concesso un po’ di relax in Riviera del Conero. Fan in delirio ieri quando hanno saputo che si trovava a pranzo a Numana, lungomare. Ad accoglierlo anche il consigliere regionale Mirko Bilò che ha detto: "Parlando con lui, ha espresso tutto il suo apprezzamento per questa bellissima località in una Regione che ha definito meravigliosa. Ricordiamo i suoi esordi e poi la sua brillante carriera" 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cremonini festeggia i 25 anni di carriera con un pranzo a Numana Il cantante bolognese Cesare25di unastraordinaria e lo farà con il tour che incendierà i principali stadi italiani in estate ma prima si è concesso un po’ di relax in Riviera del Conero. Fan in delirio ieri quando hanno saputo che si trovava a, lungomare. Ad accoglierlo anche il consigliere regionale Mirko Bilò che ha detto: "Parlando con lui, ha espresso tutto il suo apprezzamento per questa bellissima località in una Regione che ha definito meravigliosa. Ricordiamo i suoi esordi e poi la sua brillante" 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blacklemon festeggia 25 anni e supera il milione di euro di fatturato - Blacklemon, agenzia di comunicazione strategica fondata nel 1999, celebra i suoi 25 anni di attività con un risultato storico: un volume d'affari che supera 1.300.000 euro (e un fatturato di 1.116.000 euro), segnando un traguardo significativo nel panorama della comunicazione e collocandosi di... 🔗ilpiacenza.it

Ea Sports FC 25 festeggia 16 anni di Football Ultimate Team - Siamo nel pieno delle due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l’introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday. Nella seconda settimana in corso fan potranno riscoprire i loro giocatori preferiti appartenenti a Ultimate Team nel passato. 🔗nerdpool.it

25 aprile, Perugia festeggia gli 80 anni della Liberazione - In occasione del 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione, sono previste le seguenti iniziative: il 25 aprile alle 10.30 è in programma la deposizione di corone al Sacello dei Caduti e sulle tombe delle Medaglie d’oro della Resistenza presso il Civico Cimitero. Alle 11.15 in Borgo XX... 🔗perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Cremonini festeggia i 25 anni di carriera con un pranzo a Numana; Cesare Cremonini a Numana: relax prima del tour; Cesare Cremonini nella Riviera del Conero, sole e relax prima del tour; Cesare Cremonini, pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica: “Che meraviglia”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cesare Cremonini, pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica: “Che meraviglia” - Un po’ di relax in Riviera del Conero per il cantautore bolognese: fan in delirio sul lungomare. Poi ritira la fisarmonica ufficiale di ‘Cremonini live 2025’ e duetta con il maestro Salvatore Cauteruc ... 🔗msn.com

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ritorno di fiamma in corso dopo la rottura? «Ragazze facili è dedicata a lei» - Ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti? Insieme dal 2023 e separati a metà 2024, i due hanno sempre mantenuto la loro relazione lontana dagli occhi indiscreti ... 🔗msn.com

Cesare Cremonini ed Elisa, il re e la regina del pop duettano in Nonostante tutto: il brano che celebra 25 anni di amicizia - Cesare Cremonini ed Elisa Toffoli, re e regina del pop, insieme ancora una volta in Nonostante tutto. Un brano che suggella un legame e un'amicizia lunga oltre vent'anni. Solo una volta i due artisti ... 🔗corrieredellumbria.it