Crédit Agricole in Italia, che archivia il primo trimestre del 2025 con un risultato netto aggregato di ben 429 milioni di euro, segnando una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di questa cifra, 344 milioni di euro sono di pertinenza. 🔗 Pordenonetoday.it - Crédit Agricole Italia vola nel primo trimestre 2025: utile netto a 429 milioni di euro, +10% Ottime notizie per il Gruppoin, che archivia ildelcon un risultatoaggregato di ben 429di, segnando una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di questa cifra, 344disono di pertinenza. 🔗 Pordenonetoday.it

Credit Agricole Italia: Maioli proposto presidente, Brasseur nuovo AD - Milano, 12 feb. (askanews) – Il cda di Crédit Agricole Italia ha indicato Giampiero Maioli come presidente della banca in vista della prossima assemblea degli azionisti del 23 aprile. Hugues Brasseur è stato indicato come nuovo direttore generale e amministratore delegato. La candidatura di Maioli all’incarico di presidente da parte degli azionisti Crédit Agricole e Fondazioni, spiega una nota, “rappresenta il riconoscimento per il lungo percorso professionale di esperienza e successo, le consolidate conoscenze del mercato italiano, degli stakeholder, e finalizzato ad accompagnare il ... 🔗ildenaro.it