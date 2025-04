Crédit Agricole in Italia utili in crescita nel primo trimestre 2025

2025 del Gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha fatto registrare un risultato netto aggregato pari a 429 milioni di euro (+10% aa). Guidate da Hugues Brasseur, nuovo amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e senior country officer, le diverse linee. 🔗 Sondriotoday.it - Crédit Agricole in Italia, utili in crescita nel primo trimestre 2025 Resi noti i dati dei primi tre mesidel Gruppoin, che ha fatto registrare un risultato netto aggregato pari a 429 milioni di euro (+10% aa). Guidate da Hugues Brasseur, nuovo amministratore delegato die senior country officer, le diverse linee. 🔗 Sondriotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Banco Bpm rilancia su Anima. Nel Piano utili per 7,7 miliardi. Nuovi vertici a Crédit Agricole Italia. Il cda indica Maioli alla presidenza - Banco Bpm non ci sta ad essere preda del risiko bancario e promette agli azionisti fino a 3 miliardi in più. "Ci possiamo difendere perché stiamo generando un valore che difficilmente potrà essere eguagliato da chi vuole comprarci. Con i nostri risultati e l’aggiornamento del Piano abbiamo rasserenato i nostri azionisti, a mio parere. Questo è il posto dove possono stare sicuri, poi, arrivasse l’offerta della vita, la esamineranno. 🔗quotidiano.net

Crédit Agricole Italia: il nuovo Cda. Bilancio approvato, utili in crescita - di Egidio Scala L’assemblea dei soci di Crédit Agricole Italia riunitasi ieri ha approvato il bilancio 2024 nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027. Approvate le candidature espresse nel corso del Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 febbraio, che vedono Giampiero Maioli Presidente e Hugues Brasseur Chief Executive Officer e Amministratore Delegato, che assumerà la carica di Senior Country Officer. 🔗quotidiano.net

Credit Agricole Italia: Maioli proposto presidente, Brasseur nuovo AD - Milano, 12 feb. (askanews) – Il cda di Crédit Agricole Italia ha indicato Giampiero Maioli come presidente della banca in vista della prossima assemblea degli azionisti del 23 aprile. Hugues Brasseur è stato indicato come nuovo direttore generale e amministratore delegato. La candidatura di Maioli all’incarico di presidente da parte degli azionisti Crédit Agricole e Fondazioni, spiega una nota, “rappresenta il riconoscimento per il lungo percorso professionale di esperienza e successo, le consolidate conoscenze del mercato italiano, degli stakeholder, e finalizzato ad accompagnare il ... 🔗ildenaro.it