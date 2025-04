Crédit Agricole in Italia | nel primo trimestre del 2025 utile netto a 429 milioni di euro

Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo trimestre del 2025 un risultato netto aggregato di 429 milioni di euro (+10% aa), di cui 344 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. Lo rende noto l’istituto, precisando che l’attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 354 miliardi di euro.Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e oltre 6 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria). 🔗 Secoloditalia.it - Crédit Agricole in Italia: nel primo trimestre del 2025 utile netto a 429 milioni di euro Il Gruppoinha registrato neldelun risultatoaggregato di 429di(+10% aa), di cui 344di pertinenza del Gruppo. Lo rende noto l’istituto, precisando che l’attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi die una raccolta totale pari a 354 miliardi di.Ilè presente in, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e oltre 6di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing, parte di) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria). 🔗 Secoloditalia.it

