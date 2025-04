Crazy & Rich | Henry Golding rivela aggiornamenti esclusivi sulla serie TV in arrivo su Max

Crazy & Rich ha parlato dei progressi della nuova serie TV targata Max e Warner Bros., ispirata all'universo narrativo creato da Kevin Kwan. Henry Golding, protagonista del successo cinematografico Crazy & Rich, ha condiviso un aggiornamento sullo sviluppo della serie televisiva basata sull'omonima opera. Il progetto è attualmente in lavorazione presso Max e Warner Bros., con il coinvolgimento creativo di Adele Lim, Jon M. Chu e dello stesso autore dei romanzi, Kevin Kwan. Le parole di Golding sul progetto Intervistato durante il Today Show, Golding ha raccontato: "C'è grande entusiasmo attorno alla serie. Di recente ho parlato con Awkwafina, che vive a New York come me, e ci siamo confrontati sul progetto. Anche Adele Lim ci ha fatto visita a Londra, dove mi . 🔗 Movieplayer.it - Crazy & Rich: Henry Golding rivela aggiornamenti esclusivi sulla serie TV in arrivo su Max L'attore protagonista del filmha parlato dei progressi della nuovaTV targata Max e Warner Bros., ispirata all'universo narrativo creato da Kevin Kwan., protagonista del successo cinematografico, ha condiviso un aggiornamento sullo sviluppo dellatelevisiva basata sull'omonima opera. Il progetto è attualmente in lavorazione presso Max e Warner Bros., con il coinvolgimento creativo di Adele Lim, Jon M. Chu e dello stesso autore dei romanzi, Kevin Kwan. Le parole disul progetto Intervistato durante il Today Show,ha raccontato: "C'è grande entusiasmo attorno alla. Di recente ho parlato con Awkwafina, che vive a New York come me, e ci siamo confrontati sul progetto. Anche Adele Lim ci ha fatto visita a Londra, dove mi . 🔗 Movieplayer.it

