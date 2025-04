Cra un collegamento desktop per spegnere Windows 11

spegnere il computer in modo rapido ed efficiente è fondamentale per ottimizzare il tempo e gestire situazioni di emergenza. È possibile spegnere Windows 11 in molti modi diversi grazie alle scorciatoie da tastiera per l'arresto del sistema, ma non sempre sono intuitive o funzionano in ogni scenario. In questa guida, esploreremo le combinazioni di tasti predefinite, le alternative per creare collegamenti personalizzati e come risolvere problemi comuni legati allo spegnimento.Come installare nuovi font in Windows 11Scorciatoie per spegnere Windows 11Metodi predefiniti per spegnere Windows 111. Combinazione "Win + X" + "H" + "A"Premendo Win + X si apre il menù di accesso rapido di Windows (allo stesso modo in cui si apre cliccando con il tasto destro del mouse su Start). Successivamente, premere i tasti H e poi A, il PC si spegnerà immediatamente.

