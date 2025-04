Covid in Toscana buona notizia | nessun decesso nell’ultima settimana 4 nuovi casi 14 i ricoverati

Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (23-30 aprile 2025). Sono 4 nuovi i casi: 2 confermati con tampone molecolare e gli altri 2 con test rapido

Covid in Toscana: buona notizia, nessun decesso in 7 giorni. Tre nuovi contagi. 15 ricoveri (2 in terapia intensiva) - La notizia è molto buona: negli ultimi 7 giorni (17-24 aprile 2025) il Covid non ha ucciso nessuno in Toscana. Era accaduto raramente dal periodo dell'esplosione della pandemia (febbraio 2020) in poi. Tre i nuovi contagi: 0 confermati con tampone molecolare e gli altri 3 con test rapido L'articolo Covid in Toscana: buona notizia, nessun decesso in 7 giorni. Tre nuovi contagi. 15 ricoveri (2 in terapia intensiva) proviene da Firenze Post. 🔗.com

Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune - Firenze, 5 aprile 2022 – Sono quasi 6mila i nuovi casi Covid giornalieri in Toscana, su un totale di quasi 3,7 milioni di abitanti, per un tasso medio di incidenza che sfiora quota 163. 🔗lanazione.it

Covid, in Toscana 47 nuovi casi e 1 decesso in sette giorni - (ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 47 nuovi casi di Covid e un decesso: una donna di 82 anni nel territorio di Firenze. A oggi sono ricoverate in ... 🔗msn.com

Coronavirus: 305 nuovi casi in Toscana - Sono 305 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 17 i nuovi decessi. Salgono dunque a 4.122 i ... 🔗nove.firenze.it