Covid e vaccini finti l?avvocato Galeazzi patteggia 20 mesi e paga 300 euro all?Ast

Finti vaccini anti Covid. Anche l’avvocato chiede di poter patteggiare la pena - Vaccini inoculati per finta, all’hub Paolinelli della Baraccola, e buttati nella spazzatura dall’infermiere Emanuele Luchetti, adesso anche l’avvocato Gabriele Galeazzi vuole patteggiare. Ieri ha avanzato la richiesta, attraverso il suo legale Riccardo Leonardi, al gup Alberto Pallucchini dove è in corso l’udienza preliminare per 77 indagati accusati a vario titolo di corruzione, peculato e falso in atto pubblico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Usa, Montana contro i vaccini Covid a mRNA, proposta di legge per vietarli: "Effetti avversi causano disabilità e morte, i prodotti medici più distruttivi della storia" - Nel caso in cui la legge passasse, sarebbe il primo Stato ad adottare una decisione del genere In Montana, negli USA, è stata presentata una proposta di legge per vietare i vaccini a mRNA in tutto lo stato. Tutti, nessuno escluso, compresi i vaccini Covid. Nel caso in cui la legge passasse, s 🔗ilgiornaleditalia.it

Vaccini Covid, l'epidemiologo Nicolas Hulscher: "Hanno causato oltre 17 milioni di morti nel mondo, ritirarli immediatamente dal mercato" - VIDEO - L'epidemiologo della McCullough Foundation si è espresso sul vaccini Covid definendoli "pericolosi " e citando divrsi studi a supporto L'epidemiologo della McCullough Foundation, Nicolas Hulscher, ha dichiarato che i vaccini Covid sono "pericolosi" e he avrebbero causato "più di 17 milioni di 🔗ilgiornaleditalia.it

Finti vaccini anticovid per il green pass, prime sentenze il 9 ottobre prossimo - Le richieste di patteggiamento sono 66. L'infermiere Luchetti ha condordato la pena più pesante: 3 anni, convertiti in lavori di pubblica utilità ... 🔗rainews.it