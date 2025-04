Costa teatina emendamento in Regione per nuove strutture commerciali | il Wwf insorge

emendamento presentato in Consiglio regionale dall’assessore Nicola Campitelli apre la possibilità di costruire strutture leggere lungo l’ex tracciato ferroviario della Costa teatina per attività commerciali. La proposta, inserita come articolo 6-bis nel progetto di legge 53 del 2024, andrebbe. 🔗 Chietitoday.it - Costa teatina, emendamento in Regione per nuove strutture commerciali: il Wwf insorge Unpresentato in Consiglio regionale dall’assessore Nicola Campitelli apre la possibilità di costruireleggere lungo l’ex tracciato ferroviario dellaper attività. La proposta, inserita come articolo 6-bis nel progetto di legge 53 del 2024, andrebbe. 🔗 Chietitoday.it

