Cosparge di benzina la fidanzata e le dà fuoco | folle tentato omicidio nel Milanese

fidanzata di liquido infiammabile e le ha dato fuoco. L'uomo è ora accusato di tentato omicidio mentre la donna è stata dimessa dall'ospedale Niguarda di Milano con 40 giorni di prognosi a causa delle ustioni. Litiga con la fidanza e le dà fuoco. 🔗 Milanotoday.it - Cosparge di benzina la fidanzata e le dà fuoco: folle tentato omicidio nel Milanese Al termine dell'ennesima lite, ha cosparso ladi liquido infiammabile e le ha dato. L'uomo è ora accusato dimentre la donna è stata dimessa dall'ospedale Niguarda di Milano con 40 giorni di prognosi a causa delle ustioni. Litiga con la fidanza e le dà. 🔗 Milanotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sara Campanella, nuovi AUDIO a Stefano Argentino: "Sono fidanzata da un anno, ti fai i film", lui: "Ti seguo perché è impossibile interagire con te" - Sara anche in questi audio, prova a respingere le pressioni del giovane, che si fanno sempre più insistenti. Stefano arriva anche a seguire la ragazza, perché sarebbe "impossibile interagire con lei" Ecco dei nuovi audio tra Sara Campanella e Stefano Argentino. La ragazza morta a Messina, anc 🔗ilgiornaleditalia.it

Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia - Le prime parole di Luk3 dopo Amici 24 L'articolo Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Folle lite al distributore di benzina: ragazzino accoltellato da altri due minorenni - Ancora giovanissimi protagonisti di violenti episodi di cronaca. Siamo a Quarto Flegreo (Napoli), dove due minorenni sono stati denunciati perché accusati di avere accoltellato un altro ragazzino. Rissa con i coltelli in strada: denunciati baby aggressori I protagonisti della vicenda sono... 🔗europa.today.it

Su questo argomento da altre fonti

Cosparge di benzina la fidanzata e le dà fuoco: folle tentato omicidio nel Milanese; Sesto San Giovanni, cosparge di benzina la fidanzata per darle fuoco: l'uomo fermato per tentato omicidio; Tenta di uccidere la moglie investendola, arrestato 48enne a Manfredonia; Rozzano, la lite dentro il ristorante e poi gli spari per strada: arrestato stalker 21enne. 🔗Cosa riportano altre fonti