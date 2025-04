Così Trump ha sabotato l’economia in 100 giorni | l’import gonfiato ha bruciato il 5% del Pil | Il presidente accusa | Colpa di Biden

Xml2.corriere.it - Così Trump ha «sabotato» l’economia in 100 giorni: l’import gonfiato ha bruciato il 5% del Pil | Il presidente accusa: «Colpa di Biden» Il timore per i dazi ha innescato la corsa delle imprese Usa a importare prodotti e i magazzini sono pieni. Gli Stati Uniti nel saldo degli scambi sono sprofondati ai livelli di deficit. Per contro, aumentano gli investimenti. Ora arriverà la recessione? 🔗 Xml2.corriere.it

Così Trump ha «sabotato» l’economia in 100 giorni: l’import gonfiato ha bruciato il 5% del Pil | Il presidente accusa: «Colpa di Biden» - Il timore per i dazi ha innescato la corsa delle imprese Usa a importare prodotti e i magazzini sono pieni. Gli Stati Uniti nel saldo degli scambi sono sprofondati ai livelli di deficit. Per contro, aumentano gli investimenti. Ora arriverà la recessione? 🔗xml2.corriere.it

Trump: “Sudafrica terribile con gli agricoltori, vengano da noi”. Così il tycoon ha fatto propria una battaglia personale di Elon Musk - Donald Trump torna a mettere nel mirino il Sudafrica e spiana la strada alla cittadinanza negli Stati Uniti per tutti gli agricoltori che “cercano di fuggire da quel paese per motivi di sicurezza”. Il paese africano, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth, “sta diventando terribile, oltretutto con gli agricoltori di lunga data del paese. Stanno confiscando la loro terra e le loro fattorie, e fanno molto peggio di questo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump e “The Art of the Deal”: così il libro degli anni 80 ha predetto la guerra dei dazi - Il best seller del 1987 a firma del presidente Usa conteneva già tutti i semi della sua politica estera e della sua visione delle relazioni internazionali 🔗ilgiornale.it

FOCUS. Il sabotaggio di Trump sul clima potrebbe rimettere in moto gli accordi ambientali.