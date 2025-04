Formiche.net - Così Italia e Giappone guardano all’Artico

Negli spazi globali sempre più interconnessi, l’Artico si afferma come crocevia strategico e geopolitico. Lontano dall’essere una regione marginale, è oggi al centro di nuovi interessi e dinamiche multilaterali. In questo contesto si inserisce il rafforzamento del dialogo tra, emerso con forza tra marzo e aprile 2025 attraverso eventi chiave a Roma come “Arctic Connections 2025 – Space in the Arctic” e il seminario bilaterale “Italy and Japan: Common Perspectives in the Arctic”, co-organizzati dalla Sasakawa Peace Foundation (Spf) e da attori istituzionalini come la Sioi e la Marina, o l’ambasciata norvegese.Lo abbiamo descritto sull’ultima edizione della newsletter Indo-Pacific Salad dal titolo “La via dell’Artico, con Tokyo” (ci si iscrive seguendo il link) e lo abbiamo fatto anche attraverso una conversazione con Fabrizio Bozzato, ricercatore della Sasakawa Peace Foundation. 🔗 Formiche.net