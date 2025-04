Cosenza vs Bari | le probabili formazioni

Cosenza vs Bari si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.Cosenza VS Bari: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno bisogno di un miracolo per sperare ancora nella salvezza che, a questo punto, appare francamente impossibile. La squadra di Alvini, infatti, è a otto punti dalla zona play-out a quattro giornate dal termine. I pugliesi devono necessariamente conquistare i tre punti per difendere l'ottavo posto, ultimo utile per la qualificazione ai playoff. La squadra di Longo infatti si trova a 44 punti, ma con appena tre e cinque lunghezze di vantaggio su Carrarese e Frosinone che inseguono.

