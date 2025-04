Cos’è la notte di Valpurga il rito che intreccia paganesimo e religione?

notte di Valpurga, celebrata tradizionalmente tra il 30 aprile e il Primo maggio in particolare nelle culture germaniche e scandinave. Il nome viene da Santa Valpurga, una monaca inglese vissuta nell’VIII secolo, canonizzata proprio il 1° maggio, e tradizionalmente considerata protettrice contro la stregoneria e gli spiriti maligni. In realtà, la notte di Valpurga ha radici pagane prima ancora che cristiane e, come Beltane, che si festeggia nello stesso giorno, sono legate all’arrivo della primavera e al risveglio della fertilità della terra.In epoca precristiana, le popolazioni germaniche celebravano in questa data la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate con grandi falò destinati a scacciare gli spiriti maligni. L’atmosfera era quella di un capodanno stagionale, in cui veniva abbattuto il confine simbolico tra il mondo dei vivi e quello dei morti. 🔗 Cultweb.it - Cos’è la notte di Valpurga, il rito che intreccia paganesimo e religione? Ladi, celebrata tradizionalmente tra il 30 aprile e il Primo maggio in particolare nelle culture germaniche e scandinave. Il nome viene da Santa, una monaca inglese vissuta nell’VIII secolo, canonizzata proprio il 1° maggio, e tradizionalmente considerata protettrice contro la stregoneria e gli spiriti maligni. In realtà, ladiha radici pagane prima ancora che cristiane e, come Beltane, che si festeggia nello stesso giorno, sono legate all’arrivo della primavera e al risveglio della fertilità della terra.In epoca precristiana, le popolazioni germaniche celebravano in questa data la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate con grandi falò destinati a scacciare gli spiriti maligni. L’atmosfera era quella di un capodanno stagionale, in cui veniva abbattuto il confine simbolico tra il mondo dei vivi e quello dei morti. 🔗 Cultweb.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, la notte di Maignan: torna a Udine, cos'è successo in passato - E` la sua partita: Mike Maignan, estremo difensore del Milan, torna a Udine nella cornice del Bluenergy Stadium. Sarà un clima particolare... 🔗calciomercato.com

Mister Movie | Grande Fratello Lorenzo Spolverato squalificato? Ecco cos’è successo nella notte - La casa del Grande Fratello è nuovamente scossa da polemiche, con Lorenzo Spolverato al centro dell'attenzione per i suoi comportamenti controversi. Il concorrente è stato più volte ripreso dal conduttore Alfonso Signorini, che ha minacciato la squalifica. Grande Fratello: Tensioni e Polemiche nella Casa, Lorenzo Spolverato Nel Mirino Lorenzo Spolverato ha suscitato scalpore per i suoi comportamenti sopra le righe. 🔗mistermovie.it

Cos’è il rito della traslazione della salma di Papa Francesco e perché la bara non è sul catafalco - La bara di Papa Francesco nella basilica vaticana è stata deposta davanti all'Altare della Confessione e su una piccola pedana leggermente inclinata. Si trova su un tappeto a terra e non sul catafalco come è sempre avvenuto in passato. Ma perché questa decisione?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

RITI E FESTEGGIAMENTI NELLA NOTTE TRA IL 30 APRILE E 1 MAGGIO NELLE TRADIZIONI CELTICHE E GERMANICHE. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La notte di Valpurga, la più terribile dell’anno - Con l’avvento del cristianesimo, questo contesto di riti e credenze venne identificato come notte in cui le streghe si riunivano sul monte Broken nella catena dell’Harz, e prese il nome di ... 🔗ticinolive.ch