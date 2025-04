Cosa vide il soldato inglese che entrò per primo nel bunker di Hitler dopo il suicidio del Führer

Hitler decise di togliersi la vita per sfuggire alla cattura russa. Una morte intorno alla quale aleggia ancora il mistero, tra teorie del complotto e studiosi che le confutano punto per punto. In compagnia della moglie, il dittatore si suicidò in un bunker nei pressi di Berlino, dove all’interno sono stati trovati erbe, vestiti sporchi e i segni di un amore mai finito. Dentro il bunker di HitlerIl primo soldato britannico a varcare la soglia del bunker si chiamava Hugh Lunghi, a Berlino come interprete per Winston Churchill, poi per Clemet Attlee. Il nascondiglio di Hitler era stato scovato dalle truppe sovietiche, vicino alla capitale del Reich tedesco, conquistata dall’Armata Rossa ad aprile del 1945. Per questo, prima di entrare nel bunker, Hugh Lunghi ha dovuto aspettare l’autorizzazione dei russi. 🔗 Quotidiano.net - Cosa vide il soldato inglese che entrò per primo nel bunker di Hitler dopo il suicidio del Führer Roma, 30 aprile 2025 – Esattamente 80 anni fa, il 30 aprile del 1945, Adolfdecise di togliersi la vita per sfuggire alla cattura russa. Una morte intorno alla quale aleggia ancora il mistero, tra teorie del complotto e studiosi che le confutano punto per punto. In compagnia della moglie, il dittatore si suicidò in unnei pressi di Berlino, dove all’interno sono stati trovati erbe, vestiti sporchi e i segni di un amore mai finito. Dentro ildiIlbritannico a varcare la soglia delsi chiamava Hugh Lunghi, a Berlino come interprete per Winston Churchill, poi per Clemet Attlee. Il nascondiglio diera stato scovato dalle truppe sovietiche, vicino alla capitale del Reich tedesco, conquistata dall’Armata Rossa ad aprile del 1945. Per questo, prima di entrare nel, Hugh Lunghi ha dovuto aspettare l’autorizzazione dei russi. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Cosa ci fa Gigi Buffon in Nepal con Ilaria D’Amico? L’ex portiere racconta in inglese il sogno da piccolo: «Vi guardavo sul mappamondo» – Il video - Gigi Buffon è in Nepal con sua moglie Ilaria D’Amico, ospiti d’onore della Federcalcio nepalese che lo ha invitato ad assistere alla finale della Kp Oli Cup, ultimo atto del campionato di calcio nazionale. Il capodelegazione della Nazionale italiana è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla continuo. Come mostrano le immagini che circolano sui social, a centinaia lo hanno voluto incontrare per un selfie e per scambiare due chiacchiere. 🔗open.online

Ucraina, soldato russo spara a quattro compagni: tre morti. Cosa sta succedendo a Donetsk - Un soldato russo ha ucciso a colpi d?arma da fuoco tre militari della 120esima brigata di artiglieria (unità militare 59361, di stanza a Yurga) e ne ha ferito un quarto, prima di darsi... 🔗ilmessaggero.it

Liliana Segre racconta l’amore per il marito Alfredo: “Vide subito il mio numero tatuato sul braccio e disse ‘so cosa è’. Ci innamorammo in un attimo” - Milano, 14 aprile 2025 – La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la tessera d'onore della Anei, l'associazione degli internati nei lager nazisti, un riconoscimento in cui è stato ricordato anche suo marito Alfredo Belli Paci, Internato Militare Italiano in sette lager nazisti. Il ricordo Al cinema Anteo, dove si teneva la cerimonia, la senatrice ha raccontato il loro incontro e l'amore che li ha legati per molti anni fino alla sua morte 17 anni fa. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Cosa vide il soldato inglese che entrò per primo nel bunker di Hitler dopo il suicidio del Führer; James Anderson, ?il governo Starmer al lavoro per sostenere il primo soldato britannico catturato in Russia; I film più belli da vedere su Amazon Prime Video questo mese; La “mostruosa brutalità della guerra”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa vide il soldato inglese che entrò per primo nel bunker di Hitler dopo il suicidio del Führer - Ottant’anni fa il dittatore nazista decise di togliersi la vita per sfuggire alla cattura. Dopo aver avuto l’autorizzazione delle truppe sovietiche, Hugh Lunghi è stato il primo inglese a mettere pied ... 🔗quotidiano.net

Se Hitler fosse stato ucciso da un soldato inglese nel 1918, forse la storia del mondo sarebbe stata diversa - Ma, precisa Terry Deary sul quotidiano inglese Independent, ci sono alcune incongruenze che fanno dubitare della autenticità della storia. Tu sei Henry Tandey, scrive Terry Deary, un soldato ... 🔗blitzquotidiano.it