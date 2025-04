Cosa sta accadendo tra India e Pakistan ombre di guerra tra le potenze nucleari | Pronto un attacco entro le prossime 36 ore

Pakistan attende un attacco militare da parte dell’India entro le prossime 24-36 ore. È il risultato di un’escalation derivante dalla tragedia del 22 aprile scorso, quando uomini armati hanno ucciso 26 persone in una località turistica della regione del Kashmir.Cosa sta accadendo tra India e Pakistan, ombre di guerra tra le potenze nucleari: “Pronto un attacco entro le prossime 36 ore” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’India ritiene il confinante Pakistan avrebbe avuto un ruolo ben preciso nel massacro, ma Islamabad ha rigettato qualsiasi addebito. Nuova Delhi ha considerato la strage un attacco terroristico rivendicato da un gruppo militante sconosciuto, la Resistenza del Kashmir.Si tratta quindi di ore di altissima tensione al confine tra India e Pakistan, entrambe potenze nucleari, in un’area, il Kashmir, da sempre contesa tra i due Paesi. 🔗 Notizie.com - Cosa sta accadendo tra India e Pakistan, ombre di guerra tra le potenze nucleari: “Pronto un attacco entro le prossime 36 ore” Ilattende unmilitare da parte dell’le24-36 ore. È il risultato di un’escalation derivante dalla tragedia del 22 aprile scorso, quando uomini armati hanno ucciso 26 persone in una località turistica della regione del Kashmir.statraditra le: “unle36 ore” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’ritiene il confinanteavrebbe avuto un ruolo ben preciso nel massacro, ma Islamabad ha rigettato qualsiasi addebito. Nuova Delhi ha considerato la strage unterroristico rivendicato da un gruppo militante sconosciuto, la Resistenza del Kashmir.Si tratta quindi di ore di altissima tensione al confine tra, entrambe, in un’area, il Kashmir, da sempre contesa tra i due Paesi. 🔗 Notizie.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Polemiche arbitrali e il caso Galatasaray: ecco cosa sta accadendo | VIDEO - In Turchia è caos: Mertens e Icardi contro Mourinho. Il derby tra Galatasaray e Fenerbahce si è acceso a causa delle polemiche arbitrali In Turchia è caos: Mertens e Icardi contro Mourinho. Il derby tra Galatasaray e Fenerbahce si è acceso a causa delle polemiche arbitrali. Protagonista di queste polemiche è senza dubbio Mourinho. La spiegazione da Gazzetta.it. 🔗pianetamilan.it

Eredità di Stefano D’Orazio: tutto da rifare, cosa sta accadendo - Francesca Michelon è sua figlia Il Tribunale di Roma ha dimostrato e dichiarato che Francesca Michelon è la legittima figlia di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh venuto a mancare a causa del Covid nel 2020. Durante il processo, nella sentenza di primo grado, hanno disposto una perizia medico-legale, su alcuni reperti biologici conservati. Nel corso della sua età, D’Orazio non ha mai riconosciuto la ragazza, nata dalla relazione con Oriana Bolletta, sposata con Diego Michelon. 🔗361magazine.com

The Couple, Manila scopre cosa sta accadendo fuori e chiarisce “Fossi in lui non parlerei” - The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei replicano alle dichiarazioni dell’ex fidanzato della concorrente The Couple, Ilary Blasi ricorda che nella scorsa puntata Manila e Stefano hanno affrontato un test di affinità. Le risposte date dai due concorrenti però hanno fatto molto discutere fuori dal reality show: “[…] Hanno dato una data precisa, e questa data fuori dalla casa ha creato un pò di scompiglio, voglio andare a parlare direttamente con loro” afferma la conduttrice e poi aggiunge: “Manila ti fischiavano le orecchie? Stavo parlando di te”, Manila replica: “Bene? Si? L’importante è ... 🔗361magazine.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Apple vuole produrre sempre più iPhone in India, la Cina fa di tutto per impedirlo; 10mila infermieri dall’India, Nursing Up: “Valorizzare i nostri professionisti invece di importare personale dall’estero”; In Pakistan i separatisti sequestrano un treno con 500 passeggeri a bordo. E minacciano la strage. Cosa sta succedendo; Myanmar, la giunta militare bombarda i ribelli nonostante il terremoto: è guerra civile, cosa sta accadendo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché rischiamo una guerra nucleare tra India e Pakistan, cosa sta succedendo - Dopo l'attentato nel Kashmir il governo e l'intelligence del Pakistan hanno dichiarato che l'India presto potrebbe attaccare: il rischio è una guerra nucleare viste le manovre militari in corso. 🔗money.it

La visita di Vance, l'iPhone e gli attentati: cosa sta succedendo in India? - L'India si candida a essere la grande beneficiaria del divorzio economico Usa-Cina, ma potrebbe anche trasformarsi in una componente cruciale nelle future tensioni tra le due superpotenze ... 🔗msn.com

India espelle i cittadini del Pakistan. Cosa sta succedendo dopo l'attentato nel Kashmir: valichi e spazio aereo chiusi - New Delhi decide per il declassamento delle relazioni diplomatiche e sospende il trattato sulla condivisione delle acque. Islamabad revoca chiudendo il valico di frontiera. Gli analisti temono uno sco ... 🔗msn.com