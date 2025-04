Cosa significa quando il cane si morde la coda

cane che si morde o rincorre la coda non sta giocando ma sta esprimendo un disagio che può avere origini da un problema fisiologico eo psicologico. La prima Cosa da fare è escludere cause fisiche come la presenza di parassiti o dolori localizzati. Ma è importantissimo indagare contestualmente le origini psicologiche di quello che è un vero e proprio disturbo compulsivo che si manifesta con il cosiddetto "tail chasing" 🔗 Unche sio rincorre lanon sta giocando ma sta esprimendo un disagio che può avere origini da un problema fisiologico eo psicologico. La primada fare è escludere cause fisiche come la presenza di parassiti o dolori localizzati. Ma è importantissimo indagare contestualmente le origini psicologiche di quello che è un vero e proprio disturbo compulsivo che si manifesta con il cosiddetto "tail chasing" 🔗 Fanpage.it

