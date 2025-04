Cosa sappiamo sulla morte di Daniele Mocellin dalla scomparsa al ritrovamento del corpo nel fiume a Imola

Daniele Mocellin, 34 anni, di Altivole (Treviso), è scomparso il 2 aprile 2025. La sua auto è stata trovata il 12 aprile a Castelfranco Veneto. Il 23 aprile, il corpo dell'uomo è stato recuperato nel fiume Santerno a Imola. L’autopsia non ha rilevato segni di violenza. La Procura ha aperto un’indagine per "morte come conseguenza di altro reato". Padre di 4 figli, era molto religioso e aveva un tatuaggio di una Bibbia sul petto. 🔗 , 34 anni, di Altivole (Treviso), è scomparso il 2 aprile 2025. La sua auto è stata trovata il 12 aprile a Castelfranco Veneto. Il 23 aprile, ildell'uomo è stato recuperato nelSanterno a. L’autopsia non ha rilevato segni di violenza. La Procura ha aperto un’indagine per "come conseguenza di altro reato". Padre di 4 figli, era molto religioso e aveva un tatuaggio di una Bibbia sul petto. 🔗 Fanpage.it

