Cosa sappiamo sulla morte del 23enne accoltellato alla gola trovato sulla riva del Po

23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Sul corpo una profonda ferita alla gola, poco lontano l'arma del delitto: un coltello da cucina. La ricostruzione di quanto accaduto.

Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un 23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Sul corpo una profonda ferita alla gola, poco lontano l'arma del delitto: un coltello da cucina.

