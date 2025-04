Cosa fare mercoledì 30 aprile 2025 a Bologna

Bologna, 30 aprile 2025 - Tutti gli appuntamenti da non perdere oggi sotto le Due Torri, dagli spettacoli alla cultura passando per la musica e la lettura.Alle 18, la Libreria Nanni accoglie la nuova edizione della rassegna Pendragon Book Club: atteso Piero Orlandi che presenta L'amico distante, in compagnia di Ugo Berti Arnoaldi.Alle 20.30, il direttore d'orchestra Jordi Bernàcer farà riecheggiare gli strumenti dell'Orchestra del Comunale all'Auditorium Manzoni.Alle 21, il teatro Mazzacorati celebra l'International jazz day insieme con Milone Birro Benedettini Trio. Sempre alle 21, il teatro Duse apre le porte a Nero a metà Experience, progetto musicale che diffonde la musica di Pino Daniele.Ancora alle 21, Giorgio Montanini è al teatro Celebrazioni con Fall.Altro appuntamento alle 21, quando il teatro Dehon ospita Giordano Bruno.

