Cosa fare il Primo Maggio in Irpinia

Maggio 2025, Avellino si risveglia con i colori e i profumi della Feria di Primavera, l’evento che trasforma il Casino del Principe in un giardino incantato dove il tempo si dilata, la musica accende i cuori e la comunità rifiorisce, lenta ma inarrestabile. 🔗 Avellinotoday.it - Cosa fare il Primo Maggio in Irpinia “Feria di Primavera”Il 1°2025, Avellino si risveglia con i colori e i profumi della Feria di Primavera, l’evento che trasforma il Casino del Principe in un giardino incantato dove il tempo si dilata, la musica accende i cuori e la comunità rifiorisce, lenta ma inarrestabile. 🔗 Avellinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Cosa fare il Primo maggio 2025 in Toscana - Il Promo maggio non è solo una data sul calendario, ma una ricorrenza carica di significato, dedicata a tutti i lavoratori e al valore del lavoro stesso. È una giornata che ci invita a fermarci a riflettere, in un’epoca in cui spesso il lavoro è precario, stressante o poco riconosciuto, il 1° maggio rappresenta un momento di memoria, di consapevolezza e di solidarietà. In Toscana, questa festa si trasforma anche in un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio, partecipare a eventi che uniscono impegno e leggerezza, e condividere il tempo con chi ci sta a cuore. 🔗corrieretoscano.it

Cosa fare in Toscana per il ponte del primo maggio, inizia la stagione delle sagre - Firenze, 30 aprile 2025 – AREZZO Dal 30 aprile al 4 maggio alla Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, la sagra del fagiolo zolfino. Si cena dalle 20, il 1° e 4 maggio anche a pranzo dalle 13. Appuntamento alla parrocchia di Santa Croce alla Penna. Il 1° maggio a Talla la sagra del formaggio e dei baccelli. Si comincia alle 15 in piazza Licio Nencetti. Sabato e domenica a Monte San Savino torna Sagreincomune, quattro sagre in una: della porchetta, della nana di Montagnano, dei pici e del cocomero di Alberoro. 🔗lanazione.it

Max Gazzè, Paolo Vallesi e Tricarico, ma anche vino e Templi gratis: cosa fare nel weekend del primo maggio - Il lungo weekend del primo maggio, che comincia giovedì per concludersi domenica, porta nell'Agrigentino tanta musica dal vivo, appuntamenti legati alla riscoperta del territorio, eventi teatrali e pure il Giovaninfesta che quest'anno approda a Lampedusa. La Amerigo Vespucci sarà a Porto... 🔗agrigentonotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend lungo del Primo Maggio; 1 maggio in Emilia Romagna, eventi e sagre del weekend lungo; Cosa fare a Torino nel lungo ponte del 1° Maggio: dal tradizionale corteo dei lavoratori ai musei gratis, tutti gli eventi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa fare il giorno del 1 maggio a Milano: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Ecco cosa fare il giorno del primo maggio a Milano. L'elenco dei musei aperti e chiusi in città, con tante altre iniziative dalle navigazioni sul Naviglio ... 🔗fanpage.it

Weekend del primo maggio 2025 nelle Marche: concerti, sagre e fiere - Cosa fare durante i giorni del ponte? Ecco una guida degli appuntamenti previsti nella nostra regione. Da Ancona ad Ascoli, passando per Pesaro, Macerata e Fermo, sono tanti eventi organizzati per gra ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa fare in Toscana per il ponte del primo maggio, inizia la stagione delle sagre - Firenze, torna la Fiera del primo maggio nel parco delle Cascine Mercato con 200 operatori alle Cascine 1 Visualizzazioni Torna la Fiera del primo maggio nel parco delle… Leggi ... 🔗informazione.it