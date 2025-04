Cosa è successo all’azienda di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere diventata, per la prima volta, azionista di maggioranza del Chiara Ferragni Brand. Un cambiamento importante, che segna un punto di svolta dopo mesi di difficoltà.A ufficializzare la notizia è un messaggio WhatsApp ricevuto – presumibilmente dal suo legale – e condiviso pubblicamente con i follower: “Congratulazioni, Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”.Ferragni commenta la novità con parole cariche di significato personale: “Non è solo una questione di quote o percentuali: è un inizio. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza fingere che tutto vada bene quando non è così. 🔗 Nuovo capitolo nelle attività economiche e finanziarie di. L’imprenditrice digitale ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere diventata, per la prima volta, azionista di maggioranza delBrand. Un cambiamento importante, che segna un punto di svolta dopo mesi di difficoltà.A ufficializzare la notizia è un messaggio WhatsApp ricevuto – presumibilmente dal suo legale – e condiviso pubblicamente con i follower: “Congratulazioni,! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”.commenta la novità con parole cariche di significato personale: “Non è solo una questione di quote o percentuali: è un inizio. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza fingere che tutto vada bene quando non è così. 🔗 Corrieretoscano.it

Chiara Ferragni lascia la guida di una delle sue società: Il business nel 2024 è crollato; Chiara Ferragni, la sua Fenice Srl cancellata dalle startup innovative. Cosa succede ora; Che cosa è successo ai bilanci di Chiara Ferragni?; Chiara Ferragni non è più Ad di Fenice. Il socio di minoranza: "Business crollato, ma nessuno ha mosso un dito".

